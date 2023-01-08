全新嘉義縣棒壘球園區落成啟用 標準規格球員球迷開心

嘉義縣棒壘球園區上午舉行落成揭牌儀式，啟用球場後，造福上百支棒壘球隊，讓球員安心使用全新完善場地，練球比賽，縣長翁章梁、立委蔡易餘、嘉義縣體育會理事長羅信富等來賓及慢壘球員，開心見證啟用。

棒壘球園區位在高鐵大道及保鐵二路間，緊鄰高鐵與快速道路，占地面積3.2公頃，是運動設施用地。園區有2座標準慢速壘球比賽場地，兩球場緊鄰成半圓狀，有夜間照明設備，讓鄉親晚上也可以來球場運動。

園區還規畫投捕打擊練習區等相關全新設施，不僅可讓慢速壘球運動員使用，也可提供給少棒球隊訓練或比賽，帶動區域性運動產業發展。

體育理事長羅信富有感縣內壘球運動發展蓬勃，卻沒專屬場地，3年前向蔡易餘求助，經數次開會敲定場地，與翁章梁向中央爭取3千萬元，縣府自籌逾千萬，打造全新場地，第二期工程將增設球員區頂棚、供工作人員及選手、眷屬使用辦公室交誼廳等空間，另增設公共廁所。

蔡易餘說，嘉縣球類運動風氣興盛，有兩座緊鄰球場落成，日後將可舉辦更多比賽，球場周邊多屬台糖地，無論夜間照明或辦比賽都可避免影響鄉親生活，歡迎鄉親有空多來使用場地。