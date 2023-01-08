他們遠距戀愛11年、集團結婚成眷屬 嘉市長也這樣喊話

嘉義市45對新人今天參加集團結婚典禮，姊妹檔吳雅筑、吳雅媛同場完成人生大事，30歲吳雅媛和男友蔡鈞翔分別在花蓮、嘉義讀大學起交往，超過一半時間是遠距，他們坦言「會寂寞」，靠每天通電話或打視訊陪伴彼此；兩人現終於同在台南工作，並在疫情逐漸解封之際，終成眷屬。

嘉義市市民集團結婚前兩年因疫情，都帶著口罩進行，今天晴朗又氣溫舒適，在森林之歌草地上舉行典禮，有新郎跪地與新娘擁吻，場面相當溫馨。

擔任證婚人的市長黃敏惠笑著說，嘉義市的教育一定會辦好，讓大家有最好環境養育孩子，帶給家庭更幸福，早生貴子、多生貴子，她更許下自己願望，說「希望明年可以看到我的小孩在這邊結婚」。

新人吳雅媛、蔡鈞翔讀同一所嘉義市的國中，因國三升學考試的分班認識，高中讀不同學校，不過高三時，吳雅媛覺得很久沒聯絡、想聽他的聲音，兩人展開緣分，即便她到花蓮讀慈濟大學、他在嘉義念嘉義大學，開始遠距離交往。

蔡鈞翔回憶，靠放假的時候去花蓮找吳雅媛，或者她放假回嘉義相聚；吳雅媛則畢業後又去日本念書，讓蔡鈞翔第一次出國，就是去日本找她。

兩人說，遠距離時每天都會通電話，或開著視訊陪伴對方，吳雅媛坦言不太會有爭吵，「有時寂寞得想哭」，倒是當年在東部念書，很多同學情侶不敵遠距離分手，幾乎剩她還維繫住，有些驕傲。至於遠距戀愛的秘訣？蔡鈞翔說「因為愛」。