南市電氣工會送愛關懷 助弱勢過好年
農曆春節近，台南市政府勞工局今與台南市電氣業職業工會前往新營、楠西、玉井及新化區公所，發放愛心物資及紅包給200戶弱勢家庭，也籲請各界關懷弱勢勞工。
今天活動是由台南市電氣業職業工會會員集結愛心物資，每戶發給紅包1500元、白米1包及農民曆1本，上述4區公所各發放50戶，由理事長杜文寶率領工會團隊與區公所發放給弱勢民眾，民眾感受到溫暖頻頻道謝。
勞工局長王鑫基表示，南市電氣業職業工會長期參與勞工局「做工行善團」弱勢房屋修繕服務，細膩的工法完全不馬虎，繼上月1日辦「冬季溫馨送愛關懷活動」發送紅包與愛心物資給職災及弱勢家庭，又動員參與今公益活動，真的令人感動。
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