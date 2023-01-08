南市電氣工會送愛關懷 助弱勢過好年

農曆春節近，台南市政府勞工局今與台南市電氣業職業工會前往新營、楠西、玉井及新化區公所，發放愛心物資及紅包給200戶弱勢家庭，也籲請各界關懷弱勢勞工。

今天活動是由台南市電氣業職業工會會員集結愛心物資，每戶發給紅包1500元、白米1包及農民曆1本，上述4區公所各發放50戶，由理事長杜文寶率領工會團隊與區公所發放給弱勢民眾，民眾感受到溫暖頻頻道謝。