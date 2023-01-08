快訊

疫情再現降幅！本土+2萬3080例、331例境外、36死 較上周下降8.7%

北市立委補選天氣放晴 近中午投票率約25%

熱炒店慶生打卡遭尋仇 金山夜衝北市砍人 20歲男多處刀傷亡

南市電氣工會送愛關懷 助弱勢過好年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市電氣工會與南市府勞工局送愛關懷，幫助弱勢勞工過好年。圖 ／台南市政府勞工局提供
南市電氣工會與南市府勞工局送愛關懷，幫助弱勢勞工過好年。圖 ／台南市政府勞工局提供

農曆春節近，台南市政府勞工局今與台南市電氣業職業工會前往新營、楠西、玉井及新化區公所，發放愛心物資及紅包給200戶弱勢家庭，也籲請各界關懷弱勢勞工。

今天活動是由台南市電氣業職業工會會員集結愛心物資，每戶發給紅包1500元、白米1包及農民曆1本，上述4區公所各發放50戶，由理事長杜文寶率領工會團隊與區公所發放給弱勢民眾，民眾感受到溫暖頻頻道謝。

勞工局長王鑫基表示，南市電氣業職業工會長期參與勞工局「做工行善團」弱勢房屋修繕服務，細膩的工法完全不馬虎，繼上月1日辦「冬季溫馨送愛關懷活動」發送紅包與愛心物資給職災及弱勢家庭，又動員參與今公益活動，真的令人感動。

南市電氣工會與南市府勞工局送愛關懷，幫助弱勢勞工過好年。圖 ／台南市政府勞工局提供
南市電氣工會與南市府勞工局送愛關懷，幫助弱勢勞工過好年。圖 ／台南市政府勞工局提供

延伸閱讀

南市斥資6.45億整治劉厝大排 環保局祭2大手段嚴查汙染

南市議長邱莉莉：經得起考驗 請黨中央來聽黨團的聲音

南市新科副議長林志展傳請辭改選？民進黨團回應了

南市首建溫室氣體登錄平台 協助企業掌握碳排邁淨零

相關新聞

他們遠距戀愛11年、集團結婚成眷屬 嘉市長也這樣喊話

嘉義市45對新人今天參加集團結婚典禮，姊妹檔吳雅筑、吳雅媛同場完成人生大事，30歲吳雅媛和男友蔡鈞翔分別在花蓮、嘉義讀大...

NET封館做公益 弱勢兒童買衣不忘「這件事」令人動容

NET主富服飾響應公益13年，今年提供1680萬元提貨券，讓全台21縣市弱勢家庭穿新衣迎新年，虎尾一館今天封館，吸引30...

台南市政府新意象 國姓爺與大家玩躲貓貓

為迎接新年及台南建城400年，最近台南市政府兩個行政中心的大廳及電梯入口等處，換上全新的台南意象：有可愛的國姓爺在熱蘭遮...

台灣足球發展百年 台南市府出版專書介紹宗教名人貢獻

台灣發展歷史中，有許多宗教界人士跨越艱難，帶來許多全新的改變，台南市文化局最近出版《愛與奉獻－他們與土地的故事》一書，介...

台灣觀鳥馬拉松10周年特展 雲嘉南風管處推賞鳥自由行

雲嘉南濱海國家風景區管理處，今起在台南北門遊客中心推出「台灣觀鳥馬拉松十周年特展」，以實體展及iRunner線上展實虛同...

無患子樹轉色美如畫 阿里山愛情大草原季節限定

在全台刮起落雨松祕境時，嘉義縣阿里山國家風景區管理處旁的牛埔仔愛情大草原，近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。