NET封館做公益 弱勢兒童買衣不忘「這件事」令人動容

NET主富服飾響應公益13年，今年提供1680萬元提貨券，讓全台21縣市弱勢家庭穿新衣迎新年，虎尾一館今天封館，吸引300人進場挑選衣服，弱勢家庭兒童在挑衣服同時，不忘母親平時省吃儉用，把購衣額度留給母親，為寒冬注入一股溫暖。

17歲張姓高中生在母親陪同下，帶著弟弟、妹妹到場挑衣服，因不捨母親多年省吃儉用，不曾為自己添購新衣，3人拿出採購額度，讓母親優先挑選衣服；張姓高中生說，媽媽很偉大，總是將最好的留給孩子，自己都放在後面的位置，感謝有這次機會，可以藉此照顧媽媽，讓媽媽能夠添購新衣服。

13歲孫子小維在祖母陪同下，從褒忠到虎尾買衣服，小維的祖母說，小維上國中後長得很快，一眨眼就從130公分長高至150公分，很多衣服都穿不下了，平時沒有餘裕買衣服，也不知道要怎麼挑選衣服，感謝NET董事長提供提貨券、服務人員協助挑選。小維也親自為祖母挑選一件背心。

雲林家扶督導歐厚成說，84歲NET董事長黃文貞是雲林縣東勢鄉人，每年在農曆年前都會封館，讓弱勢家庭進場挑新衣，熱心公益已連續13年，前10年每年捐贈1050萬元，近3年因疫情加碼至1680萬元，累積金額已達1.5億元，造福全台21處家扶中心。