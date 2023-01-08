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NET封館做公益 弱勢兒童買衣不忘「這件事」令人動容

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
NET虎尾一館今天封館做公益，雲林200戶弱勢家庭進場添購新衣。記者黃于凡／攝影
NET虎尾一館今天封館做公益，雲林200戶弱勢家庭進場添購新衣。記者黃于凡／攝影

NET主富服飾響應公益13年，今年提供1680萬元提貨券，讓全台21縣市弱勢家庭穿新衣迎新年，虎尾一館今天封館，吸引300人進場挑選衣服，弱勢家庭兒童在挑衣服同時，不忘母親平時省吃儉用，把購衣額度留給母親，為寒冬注入一股溫暖。

17歲張姓高中生在母親陪同下，帶著弟弟、妹妹到場挑衣服，因不捨母親多年省吃儉用，不曾為自己添購新衣，3人拿出採購額度，讓母親優先挑選衣服；張姓高中生說，媽媽很偉大，總是將最好的留給孩子，自己都放在後面的位置，感謝有這次機會，可以藉此照顧媽媽，讓媽媽能夠添購新衣服。

13歲孫子小維在祖母陪同下，從褒忠到虎尾買衣服，小維的祖母說，小維上國中後長得很快，一眨眼就從130公分長高至150公分，很多衣服都穿不下了，平時沒有餘裕買衣服，也不知道要怎麼挑選衣服，感謝NET董事長提供提貨券、服務人員協助挑選。小維也親自為祖母挑選一件背心。

雲林家扶督導歐厚成說，84歲NET董事長黃文貞是雲林縣東勢鄉人，每年在農曆年前都會封館，讓弱勢家庭進場挑新衣，熱心公益已連續13年，前10年每年捐贈1050萬元，近3年因疫情加碼至1680萬元，累積金額已達1.5億元，造福全台21處家扶中心。

雲林家扶主任廖志文說，在新冠疫情衝擊下，NET從未中斷對弱勢兒童關心，「家扶日」封館挑選衣服已成為春節前最有意義的盛事，感謝黃文貞心繫故鄉，用愛回饋鄉里，讓200戶弱勢家庭能夠穿新衣迎新年，也讓即將升讀大學的學生挑選套正式服裝，減輕家中經濟壓力，迎接新挑戰。

13歲國一學生小維（左）為祖母挑選一件背心。記者黃于凡／攝影
13歲國一學生小維（左）為祖母挑選一件背心。記者黃于凡／攝影
17歲張姓高中生（左）與弟弟、妹妹拿出自己的額度為母親買新衣。記者黃于凡／攝影
17歲張姓高中生（左）與弟弟、妹妹拿出自己的額度為母親買新衣。記者黃于凡／攝影
NET虎尾一館今天封館做公益，從全台門市調動30名工作人員到場幫忙。記者黃于凡／攝影
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NET虎尾一館今天封館做公益，雲林200戶弱勢家庭進場添購新衣。記者黃于凡／攝影
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NET虎尾一館今天封館做公益，雲林200戶弱勢家庭進場添購新衣。記者黃于凡／攝影
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