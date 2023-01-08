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台南市政府新意象 國姓爺與大家玩躲貓貓

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府兩個行政中心最近有新意象，包括國姓爺與大家玩躲貓貓，及各種在地元素。圖／文化局提供
台南市政府兩個行政中心最近有新意象，包括國姓爺與大家玩躲貓貓，及各種在地元素。圖／文化局提供

為迎接新年及台南建城400年，最近台南市政府兩個行政中心的大廳及電梯入口等處，換上全新的台南意象：有可愛的國姓爺在熱蘭遮堡城牆邊玩躲貓貓，還有融入在地元素的古地圖，邀請大家共同來參與台南的改變。

市長黃偉哲指出，「上一個400年，台南參與見證了台灣的崛起；下一個400年，台南將帶領台灣自信前行邁向國際」，台南400年，除展現台南的自信與驕傲，也希望世界一起感受台南的創新、美感與魅力，讓台南與世界交陪，「一起台南・世界交陪」，與大家共築深厚友誼。

台南市政府文化局最近以台南400主視覺圖騰進行設計，在兩處市政中心營造空間打開的視覺，並且創造時間穿透的環境氛圍。

前來洽公的市民，在大門出入口可以看到祀典武廟的紅、藍晒圖的藍、鳳凰花的橘以及鯤鯓沙灘的白等台南在地元素共同交錯出的繽紛色彩。

隨著腰帶裝置的視覺引導走到電梯入口處，遙想當年，從大航海時代的古地圖中展現台南開始走入世界舞台的過往，隨著電梯門開 ，更可看到西拉雅族的十字繡、熱蘭遮城、歷史建築、人文景觀、自然生態，從歷史元素與在地特色中的未來意象。

最特別的是，在隱藏版的電梯入口，還有國姓爺微傾身體的畫像，好像在熱蘭遮城牆邊玩起躲貓貓的遊戲，文化局表示，將台南400意象透過設計美學，融入生活，也邀請市民朋友與台南市政府見證即將在台南和台灣相聚的400年。

台南市政府兩個行政中心最近有新意象，包括國姓爺與大家玩躲貓貓，及各種在地元素。圖／文化局提供
台南市政府兩個行政中心最近有新意象，包括國姓爺與大家玩躲貓貓，及各種在地元素。圖／文化局提供
台南市政府兩個行政中心最近有新意象，包括國姓爺與大家玩躲貓貓，及各種在地元素。圖／文化局提供
台南市政府兩個行政中心最近有新意象，包括國姓爺與大家玩躲貓貓，及各種在地元素。圖／文化局提供

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