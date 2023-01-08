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台灣足球發展百年 台南市府出版專書介紹宗教名人貢獻

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化局最近出版《愛與奉獻－他們與土地的故事》一書，介紹19位登錄為台南市宗教類歷史名人。圖／文化局提供
台南市文化局最近出版《愛與奉獻－他們與土地的故事》一書，介紹19位登錄為台南市宗教類歷史名人。圖／文化局提供

台灣發展歷史中，有許多宗教界人士跨越艱難，帶來許多全新的改變，台南文化局最近出版《愛與奉獻－他們與土地的故事》一書，介紹19位登錄為台南市宗教類歷史名人，其中還包括第一位為台灣帶來足球運動的英國傳教士萬榮華。

台南市文化局表示，2022年卡達世界盃足球賽在阿根廷獲得冠軍後圓滿落幕，台灣雖非以足球運動見長的國家，但其實發展歷史已有百年。

當時的足球運動先驅，即長榮中學 (當時為「長老教中學校」)校長──英國傳教士萬榮華（Edward Band），以劍橋大學足球校隊隊長的經歷，擔任校長期間積極發展教育與體育，相當受到師生愛戴，人稱「萬能校長」，還曾帶領足球隊，遠征日本。

文化局表示，截至去年9月為止，台南市已登錄19位宗教類台南歷史名人，先賢不分國籍，對台灣無私奉獻，迄今仍留下深遠影響。

例如外國宣教師的介紹包括萬榮華引進足球運動，帶動台南學子的運動風氣；甘為霖創設台灣第一所特殊教育學校，為視障者的人生帶來一道光；文安與朱約安合力推動台灣女子教育、解放纏足。

本地傳道人方面也有諸多介紹，例如傳承「西港刈香」儀典的陳榮盛，保存道教科儀不遺餘力；推動佛教改革卻因白色恐怖政治事件而逝世的高執德等。

文化局指出，在地民間信仰與外來文化宗教的前輩們先後在這片土地上深耕，成就了台南400年來在宗教、醫療、運動、教育、民主自由的等領域的成長茁壯，除了在宗教信仰方面的堅定付出，更有許多跨領域的貢獻，秉持敬天愛民的精神奉獻出自己的菁華歲月，藉由本書，讓當代的人們一窺究竟，追想前人辛勤耕耘的歷史軌跡。

大台南文化叢書第11輯，宗教類名人誌《愛與奉獻—他們與土地的故事》一書已出版，詳洽各實體書店及網路出版品通路。

台南 足球 文化局

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