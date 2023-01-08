台灣觀鳥馬拉松10周年特展 雲嘉南風管處推賞鳥自由行

雲嘉南濱海國家風景區管理處，今起在台南北門遊客中心推出「台灣觀鳥馬拉松十周年特展」，以實體展及iRunner線上展實虛同步展出，也推出賞鳥自由行活動，挑選雲嘉南濱海15處熱點，可一覽濱海區域特色鳥類。

雲嘉南管理處說，這次活動展至3月12日止，適合春節闔家賞遊，iRunner線上展則是提供旅客觀鳥的電子工具書，有超過40多種特色鳥類圖文介紹，方便遊客賞鳥自由行時最佳參考對照本。

雲嘉南管理處表示，西南濱海地區擁有鹽田、魚塭，以及沿海沖積沙洲、潟湖、濕地等生態環境多樣化優勢，已然成為西部沿海冬候鳥數量及種類最多區域。

從今年1月底持續到3月初是候鳥北返期，也是鳥類豐羽期，能看到鳥類最美瞬間，邀請遊客一同見證全球飛羽在雲嘉南濱海留下美麗身影。

而管理處也準備20組「賞鳥專用望遠鏡」及30本「台灣常見野鳥圖鑑」放置於口湖、北門及七股遊客中心，供民眾免費借用。

這次展覽活動也搭配一系列的好康贈獎活動，於活動期間（1月8日起至3月12日止）到訪雲嘉南濱海賞鳥自由行，還可參加雲嘉南濱海轄區內食、宿、遊、購、行「消費滿300元抽獎」。