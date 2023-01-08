無患子樹轉色美如畫 阿里山愛情大草原季節限定

在全台刮起落雨松祕境時，嘉義縣阿里山國家風景區管理處旁的牛埔仔愛情大草原，近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫，園區內放置許多裝置藝術，是親子、情侶及老少休閒好去處。

牛埔仔愛情大草原無患子區，滿地都是經風吹落下的樹葉，增添不少冬季氣息，來訪的小朋友戲稱好像鋪滿了玉米碎片在草地上，要再配上一杯牛奶，吸引不少遊客駐足停留拍照，享受屬於冬季橘黃微醺色調，陪民眾迎接農曆新年。

台灣原生種是原始森林重要角色，雖然許多新興外來花卉吸睛，但寶島原生樹種生命韌性，與運用在早期農業生活上，更有著人文及傳承的美好故事。

阿管處長洪維新說，元月至2月到阿里山賞楓、賞銀杏、賞櫻外，上山前可先到牛埔仔愛情大草原，提前感受期間限定無患子樹木帶來的落葉轉色美景，整個園區免門票外，園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術，還有免費旺萊山鳳梨酥試吃，是親子、情侶及老少休閒好去處，不用飛出國，就能親身感受大自然送給我們自然美景禮物，牛埔仔愛情大草原，歡迎民眾新春到阿里山國家風景區轄區走春！