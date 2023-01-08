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無患子樹轉色美如畫 阿里山愛情大草原季節限定

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供

在全台刮起落雨松祕境時，嘉義縣阿里山國家風景區管理處旁的牛埔仔愛情大草原，近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫，園區內放置許多裝置藝術，是親子、情侶及老少休閒好去處。

牛埔仔愛情大草原無患子區，滿地都是經風吹落下的樹葉，增添不少冬季氣息，來訪的小朋友戲稱好像鋪滿了玉米碎片在草地上，要再配上一杯牛奶，吸引不少遊客駐足停留拍照，享受屬於冬季橘黃微醺色調，陪民眾迎接農曆新年。

台灣原生種是原始森林重要角色，雖然許多新興外來花卉吸睛，但寶島原生樹種生命韌性，與運用在早期農業生活上，更有著人文及傳承的美好故事。

阿管處長洪維新說，元月至2月到阿里山賞楓、賞銀杏、賞櫻外，上山前可先到牛埔仔愛情大草原，提前感受期間限定無患子樹木帶來的落葉轉色美景，整個園區免門票外，園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術，還有免費旺萊山鳳梨酥試吃，是親子、情侶及老少休閒好去處，不用飛出國，就能親身感受大自然送給我們自然美景禮物，牛埔仔愛情大草原，歡迎民眾新春到阿里山國家風景區轄區走春！

「牛埔仔愛情大草原」每日開放，地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕7鄰15號，即時影像：YOUTUBE搜尋-牛埔仔愛情大草原，更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山新印象」粉絲專頁查詢。

牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原園區內放置許多大小朋友都喜愛打卡拍照的裝置藝術。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫。圖／阿管處提供
牛埔仔愛情大草原近日溫差變化大，園區台灣原生種喬木無患子區正逢落葉，悄悄換上耀眼金黃，轉色美如畫。圖／阿管處提供

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