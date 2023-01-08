NET服飾慨贈80萬提貨券 嘉惠400名家扶兒買新衣

國內知名服飾連鎖店 NET，捐贈80萬元提貨券給400名家扶兒，安排今及本月14日在台南新營、永康、佳里門市同步封館讓家扶兒開心挑選，業者還加碼自2021年起送全國家扶受助1歲以下幼兒每童1萬元提貨券買新衣，更讓這公益活動增添溫馨。

台灣本土服飾品牌NET主富服裝公司，是自2009年莫拉克風災後，每年皆會捐贈愛心提貨券予全台各縣市家扶中心，董事長黃文貞因年幼時貧困家境，經歷過辛苦成長歲月，對於家扶所協助經濟弱勢兒少家庭狀況都能感同身受，她行善作風低調，這幾年才陸續曝光。

黃文貞這次針對北台南家扶兒慨贈80萬提貨券，家扶400名兒少每人獲贈2000元提貨券安排今及14日親臨門市挑選服飾。來自對岸離異的單親趙媽媽，獨自撫養小淇(國二)和小霆(小二)兄弟二人，工廠作業員收入要滿足母子三人餬口需求相當不易。社工李典祐發現正值青春期長得高瘦的小淇總穿著七分長褲和袖長不足的外套，所幸NET在春節前送來提貨券，足以添購合身保暖衣褲和外套了。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，透過封館活動，就是為了要尊重每一位兒少權益，讓家扶兒少們可以做自己主人，依照自己的喜好，挑選合身的新衣服。

北台南家扶中心說，目前扶助900戶弱勢家庭中，透過統計資料顯示有70%以上的家庭為單親，20%為隔代教養家庭，列冊於政府低收及中低收入戶家庭約有60%，許多家庭照顧者面對生活及教育負荷已是沉重負擔，過年穿新衣，期許能有一個新的開始，對一般家庭而言是件簡單平凡的日常，但對於家扶的兒少們而言，NET的封館購新衣活動，是他們年年最期待及盼望一場盛事。