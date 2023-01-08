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銀花鱸魚口中卡隻蝦翻肚歸西 漁業科長目擊死狀好驚訝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
義竹鄉鍾秀琴（土豆媽）的蝦愛鮮養殖場，有隻銀花鱸慘死浮在魚塭水面上。圖／張建成提供
義竹鄉鍾秀琴（土豆媽）的蝦愛鮮養殖場，有隻銀花鱸慘死浮在魚塭水面上。圖／張建成提供

嘉義縣沿海布袋、義竹及東石等3鄉鎮，是國內養殖鱸魚大本營，其中銀花鱸目前池邊價每台斤80元，比金目鱸、七星鱸價格好。縣府農業處漁業科長張建成日前到產地訪視，發現義竹鄉鍾秀琴（土豆媽）的蝦愛鮮養殖場，有隻銀花鱸慘死浮在魚塭水面，了解原因是「魚為食亡！」吞食泰國蝦噎死，大自然生態鏈讓人驚訝。

張建成說，這隻銀花鱸長得頭好壯壯的，沒能活到收成，成為餐桌好物，很可惜！原來「土豆媽」的蝦愛鮮養殖場，以多種魚蝦共生養殖，使魚塭成為小生態平衡系統，既友善水土環境，也避免魚隻生病的投藥，確保消費者食安。

在銀花鱸魚池中，混養有泰國蝦，不過泰國蝦再怎麼誘人，這麼大一隻蝦硬吞下，把自己活活噎死，真是「魚為食亡」。張建成說，銀花鱸是肉食性魚類，野外多以小魚及甲殼類為食，最大紀錄長達2公尺，最重的紀錄57公斤，估計壽命可達30年呢！

張建成表示，銀花鱸肉質很細緻，又有七星鱸口感，很好吃，喜歡的朋友可以找蝦愛鮮「土豆媽」。蝦愛鮮來自清靜純樸的義竹鄉，由「土豆媽」夫妻用心經營的生態養殖場，在魚塭種植樹木綠化環境保護水土，堅持不用除草劑，妥善循環用水，珍惜上天賜予水資源，遵循自然法則養殖

水質顧好魚蝦就健康，自然不需要用藥，「土豆媽」夫妻不惜成本用益生菌養水，費力細心呵護池裡的魚蝦，在飼料添加益生菌，顧好魚蝦腸胃同時抑制水中壞菌的孳生，增加魚蝦肉質風味和甜度，努力給消費者吃到無毒魚蝦。

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