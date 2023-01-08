雕塑家施力仁新作 「卡漫犀牛」系列 反思生命意義

以犀牛雕塑聞名的藝術家施力仁最近推出了「卡漫犀牛」系列，無論外型、表達都與以往有所不同，雖說是先前作品「金鋼犀牛」的延續，同樣在探討人類與生態之間的命題、科技與未來，但新作已有不同的風格，也為犀牛雕塑披上了嶄新的想像。

施力仁曾在北京打造出知名的「鑄造美術館」，另也擔任上海市藝術顧問，參與公共藝術的建置，長期以來以犀牛雕塑做為創作主題。2017年曾受邀參加威尼斯藝術雙年展，主辦單位提供絕佳的地點展出其近9公尺高、重量約3公噸的「金鋼犀牛」雕塑作品，隔年又受邀參與威尼斯建築雙年展，以及2019年受邀參與「義大利巴蕯諾—參越時空500年與杜勒對話」展，都被視為是國際藝術界極高的榮耀。

這次的卡漫犀牛系列有代表不同主題的4個造型，象徵著人生的進程。分別是為了未來打拼、乘風破浪的「向前邁進」，代表健康幸福人生的「勁歌熱舞」，和代表積極向上、創造未來的「一飛沖天」，以及代表功成名就、口袋滿滿豐收的「老子有錢」。

談起這次的創作，施力仁說，整個系列指向生命的4個階段，呼籲樂觀積極的人生觀。它們可愛、溫潤，包含著對世界的祝福，材料則選了純銅量達95%的上好青銅，意義在於把對世界的大愛與關懷長存於世上。

他也以近年的國際局勢說，大自然的反撲、疫情的產生，都說明人定勝天目前看來是錯的，大自然的力量是該受尊敬的。再如俄烏戰爭，人類的文明竟然變成了武器、凶手。他希望藉用犀牛來反思，因為犀牛唯一的天敵就是人類，人類何必一定要搞到你爭我奪、你死我活的地步，實在應該反思生命的意義，建立對人類生態有幫助的環境，大家共同承載這個責任。

桃園市中悦建設機構2017曾為施力仁舉辦「金鋼再現生生不息-威尼斯到台灣-施力仁雕塑展」，此次逢施力仁有新作，亦搶在11日推出「尖耑犀牛—建築&藝術雙聯展」，地點在桃園市正光路808號，歡迎各界前往。另外，施力仁也有8件作品正在嘉義縣梅山鄉的太平雲梯展出，也值得民眾在新春期間前往走走，觀賞這些難得的藝術創作。