方便學子 大台南公車橘14線下月延駛南科LM區

方便學子通學，大台南公車橘14線下月起上午將延駛南科LM區，學生可搭乘在南科實中下車，免除家長奔波接送，不少在南科上班住戶開心說，這是最需要的便民服務。

南科LM區所在的善化區蓮潭里，近年來人口暴增，住戶不乏在南科園區上班，子女就讀南科實中（南科國小）相當多，但目前大台南公車橘14線公車（麻豆往返南科實中），距離善化區蓮潭里不到1公里，不少家長都希望能在上下學時段延駛蓮潭里。

日前經蓮潭里長陳紫晶向南市副議長林志展反應，林志展上周邀請善化區公所、蓮潭里辦公處、大台南公共運輸處、客運業者會勘適合地點，最後選定在蓮潭公園、陽光大道、蓮潭北二街路口增設公車站牌，2月13日下學期開學後橘14線公車上午7點20分停靠載客，方便學生通勤及住戶搭乘，持學生卡更可8公里內免費。

陳紫晶說，也有部分家長希望下午放學也能提供，但因業者車輛調度及路線有現實困難，且不少學子放學後會先去安親班，需求不若早上強烈，「先求有再求好」，未來也會持續檢視，再設法爭取。