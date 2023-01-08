快訊

搶設後醫系被批墮落 醫師也焦慮：過度醫療傷病人

汪小菲又暴走深夜直播飆罵「大S噁心」 再發文提一訴求

影／走斑馬線2行人再遭撞！台中南屯肇事駕駛辯：A柱擋視線

方便學子 大台南公車橘14線下月延駛南科LM區

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
方便學子通學，大台南公車橘14線下月延駛南科LM區，圖為去年橘13、橘14開通上路情形。圖 ／本報資料照
方便學子通學，大台南公車橘14線下月延駛南科LM區，圖為去年橘13、橘14開通上路情形。圖 ／本報資料照

方便學子通學，大台南公車橘14線下月起上午將延駛南科LM區，學生可搭乘在南科實中下車，免除家長奔波接送，不少在南科上班住戶開心說，這是最需要的便民服務。

南科LM區所在的善化區蓮潭里，近年來人口暴增，住戶不乏在南科園區上班，子女就讀南科實中（南科國小）相當多，但目前大台南公車橘14線公車（麻豆往返南科實中），距離善化區蓮潭里不到1公里，不少家長都希望能在上下學時段延駛蓮潭里。

日前經蓮潭里長陳紫晶向南市副議長林志展反應，林志展上周邀請善化區公所、蓮潭里辦公處、大台南公共運輸處、客運業者會勘適合地點，最後選定在蓮潭公園、陽光大道、蓮潭北二街路口增設公車站牌，2月13日下學期開學後橘14線公車上午7點20分停靠載客，方便學生通勤及住戶搭乘，持學生卡更可8公里內免費。

陳紫晶說，也有部分家長希望下午放學也能提供，但因業者車輛調度及路線有現實困難，且不少學子放學後會先去安親班，需求不若早上強烈，「先求有再求好」，未來也會持續檢視，再設法爭取。

南科 公車 台南

延伸閱讀

涉台南正副議長賄選被收押 郭再欽提抗告遭駁回

影／邱莉莉駁失聯 現身回應賄選疑雲：絕對禁得起考驗

台南正副議長賄選疑雲 關鍵人物林士傑上午拘提到案

台南正副議長賄選疑雲 檢方再傳黃怡萍聲押禁見

相關新聞

保育環頸雉棲息 嘉科預定地太保台糖農場開發保育並重

嘉義科學園區去年底通過環評初審，環保署環評專案小組決議3月逕提環評大會審議，4月進駐廠商建廠與公共工程同步進行，由於預定...

方便學子 大台南公車橘14線下月延駛南科LM區

方便學子通學，大台南公車橘14線下月起上午將延駛南科LM區，學生可搭乘在南科實中下車，免除家長奔波接送，不少在南科上班住...

春節期間到嘉義縣喝咖啡 品皇咖啡水上鄉觀光工廠新開幕

長達10天的春節假期將近，繼去年底新開幕的大埔美產業園區歐式庭園的佐登妮絲城堡觀光工廠後，嘉義縣轄內日前又有一間品皇咖啡...

嘉義郵局整修拖1年 挨批

嘉義市歷史建築嘉義郵局外牆整修工程原訂去年5月前完工，但延宕至今遲未完工，因位於知名的文化路夜市，大片圍籬、鷹架、帆布看...

雲林口湖台子港受損 4900萬元整修

雲林縣口湖鄉台子村漁港是縣內第2大的漁港，堤岸因長年飽受海浪沖刷受損、塌陷，影響港區作業安全，且港域道路狹小，魚貨運送不...

雲嘉嘉南計程車 春節公告漲價

雲嘉嘉南4縣市公布春節期間計程車加成收費標準，台南自本月19日凌晨零時至29日晚上12點共11天，依平常的日、夜間運價計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。