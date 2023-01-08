保育環頸雉棲息 嘉科預定地太保台糖農場開發保育並重

嘉義科學園區去年底通過環評初審，環保署環評專案小組決議3月逕提環評大會審議，4月進駐廠商建廠與公共工程同步進行，由於預定地太保市台糖農場蔗園，有列入二級保育類的環頸雉族群棲息活動，保育人士、生態觀察家暨攝影師蘇家弘，要求兼顧保育與開發，保育環頸雉。

嘉義科學園區即將開發，保育人士擔心保育類的環頸雉族群棲地遭破壞。保育人士說，在台灣保育類「三大雉雞」黑長尾雉、藍腹鷴和環頸雉之中，最受到人類與環境威脅的是環頸雉。

蘇家弘說，環頸雉大多棲息台糖蔗園，在每年春天繁殖期，高鐵太保站附近的台糖太保農場，常看到環頸雉活動覓食，牠們生性害羞又敏感，不易被發現，繁殖期遠處就可聽到雄鳥發出短促「嘎、嘎、嘎」求偶鳴聲。環頸雉俗稱「啼雞」又叫雉雞，屬台灣特有亞種，雄鳥體長80公分，雌鳥60公分，雄鳥身體顏色多彩艷麗，環頸雉是二級保育類的特有亞種鳥類。

雄雉羽色華麗，頸部白色頸環與具金屬光輝綠色頸部，形成強烈對比；雌雉身穿樸素，大致為淡褐色，背部密布暗褐色斑點，是自然保護色。台南新市產業園區環評，開發單位承諾為環頸雉保留棲地才初審通過。