春節期間到嘉義縣喝咖啡 品皇咖啡水上鄉觀光工廠新開幕

長達10天的春節假期將近，繼去年底新開幕的大埔美產業園區歐式庭園的佐登妮絲城堡觀光工廠後，嘉義縣轄內日前又有一間品皇咖啡水上鄉觀光工廠開幕，吸引大批遊客觀賞遊玩，春節期間除了除夕不營業，其他時間全年開放。

品皇咖啡4年多前，因太保市原觀光工廠土地使用爭議困擾不已，決定斥資覓地重新建廠，終於在水上鄉大崙村中山高水上交流道附近，尋覓購得合適建廠用地，縣府輔導規畫興建，去年取得工廠登記，1月6日重新開幕營運

后政企業打造廣達6千多坪、全台最大品皇咖啡觀光工廠大崙廠，出身嘉義縣義竹鄉的后政企業董事長洪明寶，在家鄉建造咖啡生產基地，他說，大崙廠年產能是原太保廠的5倍以上，總投資超過10億元。

后政企業是國內最具規模咖啡生豆進口商，旗下自有品牌「品皇咖啡」，主攻即溶咖啡系列、專業烘焙咖啡豆、各式咖啡器材、開店技術加盟，目前全台有200家專賣店，品皇咖啡是咖啡原物料與器具批發市占率最大通路商。

看好咖啡產業蓬勃發展，大崙廠砸重金進口IMF自動化咖啡豆烘焙設備，一次可烘焙120公斤咖啡生豆，還增設8座生豆儲豆槽，以及各種先進設備。觀光工廠讓遊客一次觀看咖啡生產、歷史、生產器具等，還有咖啡展售。

縣府經發處說，品皇咖啡廠區後續將申請經濟部觀光工廠評鑑，持續規畫裝修，縣府將輔導協助。觀光工廠位在水上鄉大崙村155號 (國道1號水上交流道下往168縣道朴子方向500公尺)，參觀免門票，除提供免費咖啡和餅乾試吃，開幕期間消費還有滿額送。http://www.phcafe-factory.com.tw/