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嘉市科技教育創意實作 打造科技教育實力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市科技教育創意實作競賽今天於北興國中舉行。圖／嘉義市政府提供
嘉義市科技教育創意實作競賽今天於北興國中舉行。圖／嘉義市政府提供

嘉義市科技教育創意實作競賽今天於北興國中舉行，國中小共有35隊107名同學參加競技，各校學生精銳盡出，爭奪榮耀。市長黃敏惠表示，透過實作競賽，鼓勵學生們勇於創新、敢於實踐。

市長黃敏惠表示，嘉義市教育發展綱領四大願景「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，其中「科技相佐」願景可見對於科技教育之期望，鼓勵學生們勇於創新、敢於實踐。從比賽過程中，更讓孩子學到，只要有堅定的態度和信念，都能找到自己存在的價值，擁有創造未來、改變世界的力量。

教育處長林立生表示，嘉義市深耕科技教育，以「桃城‧心‧創‧課」為市本課程主軸，由北興、玉山、蘭潭3所科技中心及僑平國小、蘭潭國小和港坪國小3所核心學校與教授團共同討論課程發展，鼓勵孩子發揮創意，動手實作，從中學習與解決問題，最後與他人團隊合作，學習共同製作與分享成果，教出影響未來的孩子。

北興國中朱翊蓁同學表示，平常學習過程中遇到許多瓶頸和失敗，經過老師的指導和協助，與隊友一起堅持努力，最後不負眾望榮獲佳績，證明團隊力量大，生活科技課程的活化教學，讓他與隊友因此愛上動手操作的樂趣。

僑平國小六年級蕭浩宬表示，這次比賽引導團隊思考社會議題，像是台灣邁向高齡化社會，長輩飲食習慣定型難改變，為了讓飲食更均衡與健康，可以在餐桌上與長輩聊天並拍下每天每餐的內容，透過AI影像辨識軟體，分析餐食內容，作為長者下次的餐食的建議，幫助長者能夠利用現今的資訊科技增加世代的互動，達到「青銀共好」的目的。

本次競賽中，「國中生活科技組」採現場實作，參賽選手僅能善用主辦單位統一提供的材料與工具，進行設計與創作。「資訊科技組」參賽作品則以解決年度問題情境「打造智能樂活社區-青銀共好」為目標，作品須透過電腦或電子設備，進行資料處理、應用或分析等，也可透過以物聯網（IOT）、人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、大數據等方式完成任務。

嘉義市科技教育創意實作競賽會場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市科技教育創意實作競賽會場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市科技教育創意實作競賽，參賽選手發揮創意，動手實作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市科技教育創意實作競賽，參賽選手發揮創意，動手實作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市科技教育創意實作競賽今天於北興國中舉行，教育處長林立生致詞。圖／嘉義市政府提供
嘉義市科技教育創意實作競賽今天於北興國中舉行，教育處長林立生致詞。圖／嘉義市政府提供
嘉義市科技教育創意實作競賽今天於北興國中舉行。圖／嘉義市政府提供
嘉義市科技教育創意實作競賽今天於北興國中舉行。圖／嘉義市政府提供

嘉義

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