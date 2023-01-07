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鄭成功祖廟360周年燈會啟燈 日本山形市220盞燈籠交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
山形市市長佐藤孝弘恭賀影片，於儀式現場播放，以台語的方式向大家親切問候，道賀燈會開幕。圖／台南市府提供
山形市市長佐藤孝弘恭賀影片，於儀式現場播放，以台語的方式向大家親切問候，道賀燈會開幕。圖／台南市府提供

鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，共有2360盞於祖廟周邊展示，今年首次展示日本友誼山形市220個手繪感謝燈籠，今晚舉行啟燈儀式，市長黃偉哲、立委林俊憲、市議員許至椿、沈震東、周嘉韋、蔡宗豪及成功家族等校長的陪同下，共同祈求國泰民安、市民新春行大運，一起迎接疫情後的光明美好未來，並祝福成功燈會圓滿順利。

市長黃偉哲表示，非常高興受邀參與啟燈儀式，並感謝祖廟的大力支持與幫忙，以及各單位盛情參與，今年首度與日本友誼市山形市合作，特別設置由山形市學生以水果農特產、感謝台灣等主題繪製的燈籠展示專區，加上台南市學生彩繪燈籠及書法學會書寫紅燈籠，規模更勝於以往，期望藉由燈會活動，更加深台南與山形之間的良好關係，促成更多雙方交流的機會，照亮台日彼此的友好情誼。

成功大學、成功國小、長安國小、省躬國小、第一幼兒園學子彩繪燈籠，以及台南市書法學會、樂墨書法學會等大師書寫2360盞紅燈籠高掛，顯得喜氣，晚上點燈活動由成功國中帶來國樂團演奏，及省躬國小醒獅戰鼓隊演出，現場氣氛熱鬧非凡，並準備魯麵饗宴及傳統豆花，與民眾一同分享。

而山形市佐藤孝弘市長因公務在身，無法親自給予祝賀，因此特別準備恭賀影片，於儀式現場播放，以台語的方式向大家親切問候，道賀燈會開幕。去年鄭成功祖廟及金城國中提供燈籠在日本山形車站展示，今年日本為表示謝意，特地回贈山形市學生的彩繪感謝燈籠，參加成功燈會展演，盼望藉此讓兩市的友好關係更上一層樓。

今年燈會將展至2月28日止，農曆年前樂墨書法協會將贈送手寫春聯，春節期間有點燈祈福、過七星爐、鑽成功轎、新春茶會及文創市集，而元宵當日則有逛花燈、吃湯圓等一系列迎新春活動，精彩可期，歡迎市民朋友踴躍參與。

鄭成功祖廟燈會今年首度與日本友誼市山形市合作，特別設置由山形市學生以水果農特產、感謝台灣等主題繪製的燈籠展示專區。圖／台南市府提供
鄭成功祖廟燈會今年首度與日本友誼市山形市合作，特別設置由山形市學生以水果農特產、感謝台灣等主題繪製的燈籠展示專區。圖／台南市府提供
鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，市長黃偉哲 等人應邀啟燈。圖／台南市府提供
鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，市長黃偉哲 等人應邀啟燈。圖／台南市府提供
鄭成功祖廟燈會今年首度與日本友誼市山形市合作，特別設置由山形市學生以水果農特產、感謝台灣等主題繪製的燈籠展示專區。圖／台南市府提供
鄭成功祖廟燈會今年首度與日本友誼市山形市合作，特別設置由山形市學生以水果農特產、感謝台灣等主題繪製的燈籠展示專區。圖／台南市府提供

燈會 日本 台南

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