快訊

台商「大白肺」插管病危 醫：返台者必做兩件事可救命

11縣市有感！花蓮規模4.7地震 最大震度4級

蔡依林「三點全露」解密 經紀人不敢直視真相曝光

嘉義市餐飲業者聯手做公益 寒冬送暖助弱勢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市餐飲業者舉辦聯合義賣，一日所得全部捐助弱勢團體。記者李宗祐／攝影
嘉義市餐飲業者舉辦聯合義賣，一日所得全部捐助弱勢團體。記者李宗祐／攝影

嘉義市餐飲業者舉辦聯合義賣，將義賣所得全部捐助弱勢團體，在歲末寒冬之際倍感溫馨；發起人T.M.D餐館業者王意婷表示，提供餐廳空地作為小朋友戶外表演場地，也和同業結合於現場義賣，捐出一日淨所得予家扶中心幫助孩童。今年首次舉辦獲得不少迴響，明年會持續邀請更多商家參與。

王意婷有感於經歷2年多的辛苦疫情，拉開人與人之間的距離，發想跨界結合的活動，在餐廳前的綠地上、邀請有共同想法的團體表演或店家，在社區裡以溫暖實在的食物與發揮創意恣意揮灑的學生表演，來補充身心能量，邁向新的一年。除了TMD餐館之外，前來擺攤響應的店家有兩隻伴2and1/2麵包店、村上桃貴烘培、多多蔥肉餅，都是在地有特色的商家。

王意婷、邱詩涵於2020年8月共同創立T.M.D餐館，除了強調食物本身的美味與溫暖之外，也關懷社會角落，為了促成這次的公益活動，主動聯繫小學校長或透過不同的管道邀請，希望能提供學生多元展能的舞台，也提供當天所有響應店家的食物特製成餐盒給表演的孩子，給予祝福。

今天所有店家捐出所得共1萬2千元，邱詩涵再捐2萬元，共3萬2千元捐助弱勢。

志航國小校長鄭宛鈺說，結合在地美食的義賣活動很有意義，在業者的邀請下學校直笛隊與偶劇團隊於現場演出，小朋友不但有演出機會，也實踐參與公益活動。除了志航國小直笛隊、偶劇團演出「1937高志航」戲碼外，精忠國小非洲鼓團隊也帶來熱鬧的表演。

發起人T.M.D餐館業者王意婷表示，和同業結合於現場義賣，捐出一日淨所得予家扶中心幫助孩童。記者李宗祐／攝影
發起人T.M.D餐館業者王意婷表示，和同業結合於現場義賣，捐出一日淨所得予家扶中心幫助孩童。記者李宗祐／攝影
志航國小校長鄭宛鈺表示，結合在地美食的義賣活動很有意義。記者李宗祐／攝影
志航國小校長鄭宛鈺表示，結合在地美食的義賣活動很有意義。記者李宗祐／攝影
志航國小偶劇團演出「1937高志航」。記者李宗祐／攝影
志航國小偶劇團演出「1937高志航」。記者李宗祐／攝影

義賣 團隊 餐廳

延伸閱讀

寒冬送暖！高齡身障母女失生計　警所長勤奔走助過關

台南新市公所替代役男寒冬送暖 幫忙獨居長者清潔環境

苗栗後龍鎮公所寒冬送暖 今年捐贈物資更加碼現金紅包

八方送暖雲集三芝 企業寒冬送暖捐助傳愛

相關新聞

注意！雲林「測速王」地點變更 台61線這路段排行第1

雲林縣警察局公告全縣72處固定式違規照相設備，經統計去年總共舉發交通違規8萬餘件，比前年減少近2萬件，顯示遵守交通比率增...

嘉義市餐飲業者聯手做公益 寒冬送暖助弱勢

嘉義市餐飲業者舉辦聯合義賣，將義賣所得全部捐助弱勢團體，在歲末寒冬之際倍感溫馨；發起人T.M.D餐館業者王意婷表示，提供...

雲林台子漁港風浪侵襲受損 近5千萬整修預定年底完工

雲林縣第2大港的口湖鄉台子漁港，長年來飽受海浪沖刷，造成港域堤坡塌陷受損累累，亟需改善，立委林文瑞今天會同漁業副署長王正...

韓團EPEX台南跨年表演刮起旋風 推出台南專輯登上SBS

在台南跨年晚會颳起K-POP旋風的韓團EPEX，返回韓國後推出了記錄這次來訪台南的特輯，介紹8個成員這次在台南參與記者會...

阿里山冬茶上市減產 翁章梁為兩項茶賽頒獎

嘉義縣阿里山高山茶是熱門春節伴手禮，冬茶減產、品質優，價格平穩，縣長翁章梁上午分別到番路鄉仁義湖岸大飯店、嘉義市小原餐廳...

布袋好美里海廢再生永續故事 揚名國際航向未來

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處），將嘉義縣沿海布袋鎮知名彩繪村好美里社區，運用海廢蚵架，固沙養灘，獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。