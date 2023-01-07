嘉義市餐飲業者聯手做公益 寒冬送暖助弱勢

嘉義市餐飲業者舉辦聯合義賣，將義賣所得全部捐助弱勢團體，在歲末寒冬之際倍感溫馨；發起人T.M.D餐館業者王意婷表示，提供餐廳空地作為小朋友戶外表演場地，也和同業結合於現場義賣，捐出一日淨所得予家扶中心幫助孩童。今年首次舉辦獲得不少迴響，明年會持續邀請更多商家參與。

王意婷有感於經歷2年多的辛苦疫情，拉開人與人之間的距離，發想跨界結合的活動，在餐廳前的綠地上、邀請有共同想法的團體表演或店家，在社區裡以溫暖實在的食物與發揮創意恣意揮灑的學生表演，來補充身心能量，邁向新的一年。除了TMD餐館之外，前來擺攤響應的店家有兩隻伴2and1/2麵包店、村上桃貴烘培、多多蔥肉餅，都是在地有特色的商家。

王意婷、邱詩涵於2020年8月共同創立T.M.D餐館，除了強調食物本身的美味與溫暖之外，也關懷社會角落，為了促成這次的公益活動，主動聯繫小學校長或透過不同的管道邀請，希望能提供學生多元展能的舞台，也提供當天所有響應店家的食物特製成餐盒給表演的孩子，給予祝福。

今天所有店家捐出所得共1萬2千元，邱詩涵再捐2萬元，共3萬2千元捐助弱勢。

志航國小校長鄭宛鈺說，結合在地美食的義賣活動很有意義，在業者的邀請下學校直笛隊與偶劇團隊於現場演出，小朋友不但有演出機會，也實踐參與公益活動。除了志航國小直笛隊、偶劇團演出「1937高志航」戲碼外，精忠國小非洲鼓團隊也帶來熱鬧的表演。