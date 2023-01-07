注意！雲林「測速王」地點變更 台61線這路段排行第1

雲林縣警察局公告全縣72處固定式違規照相設備，經統計去年總共舉發交通違規8萬餘件，比前年減少近2萬件，顯示遵守交通比率增加，不過，值得留意的是，去年固定式測速冠軍地點更改，從北港移至口湖，位於台61線西濱快速公路南下246K+100m口湖段的測速照相件數達9639件，榮登去年的「測速王」。

雲林縣縣警局交通隊指出，固定式違規照相設備的設置地點，以重要路口、易肇事路段為主，取締項目除了超速，還有闖紅燈，雲林縣全縣共設72處固定式違規照相設備，包括快速道路、省、縣及鄉道。

據交通隊統計，去年（2022年）1至12月共舉發8萬7003件，比2021年10萬5694件減少達1萬8691件，其中取締最多的路段，件數卻不減反增，位在台61線南下246k+100m口湖段的拍攝器，共舉發9639件，比前年排行第1名的縣道145線北港府番段7698件，足足增加1941件，榮登「測速王」。

去年取締件數排行的第2名的位在元長鄉台19線與雲158線的路口（靠近褒忠鄉路段），共6911件；第3名則位在台61線北上226k+850m台西段，6870件。

另台61線南下218k+250m至226K+250m麥寮至台西段的區間測速儀器通過資安檢測在去年1月31日重新啟用執法，截至12月底共計舉發4282件。

此外，雲林縣至去年共建置11處多功能科技執法設備，去年12月起全面啟動執法，取締項目有超速、闖紅燈、車不禮讓行人、未依標誌標線行駛，交通隊提醒過年期間，籲請大家遵守交通規則，確保安全，以免荷包失血。