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雲林台子漁港風浪侵襲受損 3千萬整修預定年底完工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲，近期內動工改善並拓寬穿越漁港的防波堤道路，方便漁貨進出。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲，近期內動工改善並拓寬穿越漁港的防波堤道路，方便漁貨進出。記者蔡維斌／攝影

雲林縣第2大港的口湖鄉台子漁港，長年來飽受海浪沖刷，造成港域堤坡塌陷受損累累，亟需改善，立委林文瑞今天會同漁業副署長王正芳、雲林副議長蔡咏鍀及縣府等人會勘，將以3千餘萬元對漁港南堤進行整修，加寬防波堤道路，將來更結合休閒朝觀光漁港發展，工程預定年底完工。

立委林文瑞指出，去年連續接獲漁民陳情，指台子漁港岸長年受海浪侵蝕及漲退潮的沖刷，造成堤岸破損塌陷，影響港區作業安全，且港域道路狹小，漁貨運送不便，去年曾邀漁業署長張致盛會勘，認為港域確有修繕必要，今年爭取3405萬元，將全面整修破損的堤岸。

副議長蔡咏鍀及口湖鄉長李龍飛指出，台子港是雲林第二大漁港，漁貨運銷以蚵為大宗，駐港漁筏多達數百艘，港域過小已不敷使用，影響漁業發展，尤其南側港岸老舊，難抵強大風浪，確有搶修必要。

縣府水利副處長吳文能指出，漁港改善計畫包括南堤擋風牆外側的堤坡將整建為平台，擋風牆拆除拓寬防波堤道路，不但使南側港域更寬闊，紓解現有港域停泊壓力，防波堤道路加寬並架設吊蚵架，便利漁貨運送。

林文瑞說，雲林海岸線總長約55公里，有大小漁港及濕地，風景秘境吸引不少遊客慕名而來，未來將持續規畫活化漁港，串聯海岸線景點，帶動海岸觀光。

漁業副署長王正芳指出，台子村漁港堤防改善工程總經費4903萬元，漁業署補助3405萬元，地方配合款1498萬元，全長268公尺，預計近期內發包，300個工作天今年底完工，可改善漁港環境，至於漁民建議出海時間和人員管制問題，將進一步研究後處理，以符合漁業出海作業所需。

口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲沖刷損壞累累，漁民陳情，立委林文瑞（右三）會同漁會署踏勘，近期內動工改善。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲沖刷損壞累累，漁民陳情，立委林文瑞（右三）會同漁會署踏勘，近期內動工改善。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲沖刷損壞累累，漁民陳情，立委林文瑞（左五）會同漁會署踏勘，近期內動工改善。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲沖刷損壞累累，漁民陳情，立委林文瑞（左五）會同漁會署踏勘，近期內動工改善。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲沖刷損壞累累，漁民陳情，立委林文瑞（右三）會同漁會署踏勘，近期內動工改善。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲沖刷損壞累累，漁民陳情，立委林文瑞（右三）會同漁會署踏勘，近期內動工改善。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲沖刷損壞累累，漁民陳情，立委林文瑞（右二）會同漁會署踏勘，近期內動工改善。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉台子漁港堤岸受風浪侵襲沖刷損壞累累，漁民陳情，立委林文瑞（右二）會同漁會署踏勘，近期內動工改善。記者蔡維斌／攝影

雲林 口湖鄉 漁民

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