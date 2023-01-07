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韓團EPEX台南跨年表演刮起旋風 推出台南專輯登上SBS

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
韓國EPEX男團參加台南跨年晚會，市長黃偉哲（右）以台南美食小吃歡迎他們。圖／台南市府
韓國EPEX男團參加台南跨年晚會，市長黃偉哲（右）以台南美食小吃歡迎他們。圖／台南市府

台南跨年晚會颳起K-POP旋風的韓團EPEX，返回韓國後推出了記錄這次來訪台南的特輯，介紹8個成員這次在台南參與記者會、彩排、正式演出，以及抽空參觀台南人氣景點神農街、大魚的祝福的精彩畫面，影片登上韓國三大電視台之一的SBS電視台人氣綜藝節目SBS Hanbam的Youtube及推特，其中EPEX造訪神農街的片段，在推特的推文僅12小時就已吸引2.2萬人次觀看。

市長黃偉哲表示，感謝EPEX在這次跨年演唱會的賣力演出，讓粉絲體驗視覺聽覺的雙重享受，更感謝EPEX在返回韓國後，費心製作出造訪台南的特輯，由於EPEX粉絲遍及全球各地，SBS Hanbam又是高人氣節目，影片的曝光非常有助於行銷台南，而EPEX造訪的神農街、大魚的祝福，都是非常推薦的景點，可望吸引韓國與各國的觀光客跟隨EPEX的腳步來到台南旅行。

市府表示，這支台南特輯的尾聲，EPEX成員在跨年晚會舞台上說，能在這麼大的活動跟所有人一起度過是莫大的榮幸，並表示2023年EPEX也會為台南歡呼，市長很高興能讓EPEX對台南產生這麼好的印象，期待他們下次可以再訪，探索更多台南的美好。

韓國EPEX男團成員造訪神農街，在推特上已破2.5萬次觀看，成功行銷台南景點。圖／台南市府提供
韓國EPEX男團成員造訪神農街，在推特上已破2.5萬次觀看，成功行銷台南景點。圖／台南市府提供
韓國EPEX男團成員造訪大魚的祝福，登上韓國SBS電視台，成功行銷台南景點。圖／台南市府提供
韓國EPEX男團成員造訪大魚的祝福，登上韓國SBS電視台，成功行銷台南景點。圖／台南市府提供

台南 跨年晚會

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