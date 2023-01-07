阿里山冬茶上市減產 翁章梁為兩項茶賽頒獎

嘉義縣阿里山高山茶是熱門春節伴手禮，冬茶減產、品質優，價格平穩，縣長翁章梁上午分別到番路鄉仁義湖岸大飯店、嘉義市小原餐廳，為阿里山茶葉生產合作社舉辦的冬季優良茶比賽，以及阿里山茶業協會等團體，舉辦的冬季阿里山高山優良茶競賽暨兩岸鬥茶茶王爭霸賽頒獎。

阿里山茶葉生產合作社的冬季優良茶比賽，分青心烏龍組、新品種組，青心烏龍組由銘鋒製茶廠蘇柏彰奪得特等獎，銘聖茗茶林秋萍獲頭等一，另有4位茶農獲得頭等獎殊榮；新品種組特等獎一名、頭等獎二名，三席名次都由十三製茶王俊傑奪下，可謂新品種組最大贏家。

阿里山茶業協會與製茶工會等舉辦的冬季阿里山高山優良茶競賽暨兩岸鬥茶，參賽組別有青心烏龍，金萱組，韻香烏龍組。由古邁茶園獲青心烏龍組特等獎，旭展製茶鍾秀合獲金萱組頭等獎，松赫茶園、評億園茶園、現代茶葉蕭吉森各獲韻香烏龍組金等。兩岸鬥茶-茶王爭霸賽初審選出50個代表性優質好茶，兩岸同步視訊評比，最終由林東翰殺出重圍，獲得第一名兩岸茶王殊榮。

縣長翁章梁、立委陳明文及王美惠、嘉縣總工會理事長鄭介維、阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻、阿里山茶業協會理事長林建村等人頒獎，祝賀獲獎茶農。

翁章梁說，每年得獎名單公布，獲獎茶都秒殺售完，期望更多茶農在製茶領域耕耘，讓鄉親都能認識高水準阿里山高山茶，近年規定參賽茶農需要準備生產溯源證明、生產履歷標籤，讓消費者可以安心購買真正阿里山高山茶。

農委會茶改場長黃正宗說，特等獎評比標準是「茶香」，今年冬茶含水量相較往年低一些，烘焙過程若溫度稍高就會產生澀味。今年特等獎發酵偏高，略帶花香；頭等獎發酵較低，略帶清甜，特等獎在口感、滋味、甘甜度比頭等獎更勝一籌，但整體水準仍然很高。