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布袋好美里海廢再生永續故事 揚名國際航向未來

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
雲嘉南管理處運用好美里沙灘廢棄蚵棚架，搭建一艘象徵「海洋之小船」裝置藝術，種植紅、白等多色九重葛，除美化環境，並提供遊客遮陽處，賦予海岸廢棄物全新價值。圖／雲嘉南管理處提供
雲嘉南管理處運用好美里沙灘廢棄蚵棚架，搭建一艘象徵「海洋之小船」裝置藝術，種植紅、白等多色九重葛，除美化環境，並提供遊客遮陽處，賦予海岸廢棄物全新價值。圖／雲嘉南管理處提供

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處），將嘉義縣沿海布袋鎮知名彩繪村好美里社區，運用海廢蚵架，固沙養灘，獲得2022「全球百大目的地永續故事獎」殊榮；5日中歐夏令時間（CEST）（台灣時間6日凌晨），綠色目的地基金會（GD）進一步，公布這永續故事入圍ITB Berlin柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」。

「綠色目的地故事獎」是前年度獲選全球百大目的地故事獎的100個故事裡，從六大類別中挑選各6 件最具啟發性、永續性旅遊措施的故事入圍，將於3月7日全球最大國際旅展- ITB Berlin柏林國際旅展從入圍者中公布獲獎名單。

除故事獎再獲佳音，雲嘉南管理處在故事獎獲獎後，持續深化永續精神，去年底邀請好美社區發展協會及里民、好美國小師生及好美農漁產業有限公司，響應「向海致敬，清海廢」政策，延續好美里的永續故事，共同舉辦「向海致敬，清海廢-廢棄蚵棚清新變身」活動。

運用好美里沙灘廢棄蚵棚架，搭建一艘象徵「海洋之小船」裝置藝術，種植紅、白等多色九重葛，除美化環境，並提供遊客遮陽處，賦予海岸廢棄物全新價值。活動中，雲嘉南管理處長陳煜川與來賓，將來年期許寄於九重葛一同定植於這片土地，吊掛蛤蜊平安風鈴，待未來九重葛盤生依附並隨廢棄蚵架小船成形，讓廢棄蚵架和九重葛綻放。

好美社區民眾熱愛土地美麗，多年後小船竹架腐朽敗壞，會由新栽種九重葛枝幹交替、撐起船型，讓九重葛接續記下眾人永續用心，為好美里的故事寫下個另一篇章。

雲嘉南管理處運用好美里沙灘廢棄蚵棚架，搭建一艘象徵「海洋之小船」裝置藝術，種植紅、白等多色九重葛，除美化環境，並提供遊客遮陽處，賦予海岸廢棄物全新價值。圖／雲嘉南管理處提供
雲嘉南管理處運用好美里沙灘廢棄蚵棚架，搭建一艘象徵「海洋之小船」裝置藝術，種植紅、白等多色九重葛，除美化環境，並提供遊客遮陽處，賦予海岸廢棄物全新價值。圖／雲嘉南管理處提供
雲嘉南管理處運用好美里沙灘廢棄蚵棚架，搭建一艘象徵「海洋之小船」裝置藝術，種植紅、白等多色九重葛，除美化環境，並提供遊客遮陽處，賦予海岸廢棄物全新價值。圖／雲嘉南管理處提供
雲嘉南管理處運用好美里沙灘廢棄蚵棚架，搭建一艘象徵「海洋之小船」裝置藝術，種植紅、白等多色九重葛，除美化環境，並提供遊客遮陽處，賦予海岸廢棄物全新價值。圖／雲嘉南管理處提供
雲嘉南管理處將沿海布袋鎮好美里社區，運用海廢蚵架，固沙養灘，獲得2022「全球百大目的地永續故事獎」殊榮；昨天綠色目的地基金會）進一步，公布這永續故事，入圍ITB Berlin柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」。圖／雲嘉南管理處提供
雲嘉南管理處將沿海布袋鎮好美里社區，運用海廢蚵架，固沙養灘，獲得2022「全球百大目的地永續故事獎」殊榮；昨天綠色目的地基金會）進一步，公布這永續故事，入圍ITB Berlin柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」。圖／雲嘉南管理處提供

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