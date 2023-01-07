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徐修齊連4年捐100萬給台南市府 挹注千名弱勢童愛心餐券

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民徐修齊（左）捐贈100萬元給台南市政府，由市長黃偉哲（右）代表接受，挹注弱勢學童愛心餐食券。記者吳淑玲／攝影
台南市民徐修齊（左）捐贈100萬元給台南市政府，由市長黃偉哲（右）代表接受，挹注弱勢學童愛心餐食券。記者吳淑玲／攝影

台南市民徐修齊捐贈100萬元給台南市社會局，挹注寒暑假弱勢學童愛心餐食券，下午在永華市政中心舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲代表接受也頒贈感謝狀，議員蔡筱薇、沈震東、陳怡珍及好人好事運動協會理事長楊政達等人也到場見證。徐修齊從2020年起連續4年累計捐贈400萬元，他感謝有機會做公益，可以讓社會更詳和，這是他最開心及最大的心願。

市長黃偉哲表示，徐修齊連續4年每年捐贈100萬給台南市政府社會局社會救助金專戶，協助社會局用來照顧弱勢，用實際行動支持台南市政府照顧弱勢，政府常受限法令規定，但民間發生問題是千百種，有時情況有不符合政府的規定，有社會救助基金就能夠來幫忙需要幫忙的人他代表185萬台南市民朋友向徐修齊表達感謝。

社會局表示，愛心餐食卷自2016年起以運用民間捐款方式，與四大超商（統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4家超商）共同辦理市弱勢家庭兒童及少年寒暑假愛心餐食券，截至去年暑假止，已達1萬,980人次受益，今年寒假預計1075人受益，徐修齊的善款挹注，可以讓台南市愛心餐食券的福利政策得以延續，持續對於弱勢家庭之兒童，提供補充性的餐食之補給，具體落實照顧弱勢之精神。

社會局指出，徐修齊平日裡熱心公益、關心鄉里，以實際行動關懷照顧弱勢及獨居老人，他當選110年度台南市晶鑽爸爸、台南市好人好事代表，長期關心市政，服務與回饋社會不遺餘力，連續4年每年捐助100萬元給社會局，他都親自到銀行領出百萬元現金交給社會局存入社會救助金專戶，期能透過他的樂善好施，邀請更多善心人士共襄盛舉，有錢出錢、有力出力一起做公益。

台南市民徐修齊表示能夠有機會捐款做公益很開心。記者吳淑玲／攝影
台南市民徐修齊表示能夠有機會捐款做公益很開心。記者吳淑玲／攝影
台南市民徐修齊（左二）捐贈100萬元給台南市政府，由市長黃偉哲（右二）代表接受，挹注弱勢學童愛心餐食券。記者吳淑玲／攝影
台南市民徐修齊（左二）捐贈100萬元給台南市政府，由市長黃偉哲（右二）代表接受，挹注弱勢學童愛心餐食券。記者吳淑玲／攝影
台南市民徐修齊（左四）捐贈100萬元給台南市政府，由市長黃偉哲（右四）代表接受，挹注弱勢學童愛心餐食券。記者吳淑玲／攝影
台南市民徐修齊（左四）捐贈100萬元給台南市政府，由市長黃偉哲（右四）代表接受，挹注弱勢學童愛心餐食券。記者吳淑玲／攝影

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