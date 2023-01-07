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嘉義地區春節疏運 籲上阿里山遊客行駛替代路線

中央社／ 嘉義市7日電

公路總局第五區養護工程處今天辦理嘉義地區112年春節疏運記者會，因應農曆春節阿里山湧入旅遊人潮，建議遊客駕車避開車流，可行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道。

嘉義地區112年春節疏運記者會今天由第五區養護工程處副處長黃威龍主持，並簡報及說明交通部公路總局112年度春節疏運措施。

第五區養護工程處發布新聞稿指出，每年農曆春節期間，阿里山地區常湧入遊客上山遊玩，造成阿里山公路（台18線）中埔至頂六路段下山車流集中，以及國道3號中埔交流道匝道儀控管制的影響，以至於車輛易壅塞情況。

因此，建議下山後繼續北上的遊客，可行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道，而從國道3號南下的車輛也可提早下竹崎交流道行駛替代路線往阿里山。

春節期間，奮起湖風景區也是旅遊熱門景點，建議於1月23日至28日上午8時至下午5時，準備前往奮起湖的遊客，可駕車由阿里山公路63.5公里處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖，回程則行駛169線往石棹方向；遊客也可至阿里山公路61公里處停車場（樂野服務區）停車後，搭乘接駁專車前往奮起湖。

另外，阿里山公路軍輝橋改建工程施作臨時便橋中，不影響主線通行。台61線西濱快速道路目前規劃為國道新竹至台南的替代道路，沿線串聯眾多濱海遊憩景點，並可連接台78、台82及台84等東西向快速公路，建議民眾可於春節間返鄉、出遊安排行駛西濱快速公路。

阿里山 春節 國道

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