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影／140攤青農年貨市集今明開跑 黃偉哲力薦台南農特產

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
140攤青農年貨市集開跑，永康警分局缺席、永康蔦松里青農接手擺攤促銷水果。記者周宗禎／攝影
140攤青農年貨市集開跑，永康警分局缺席、永康蔦松里青農接手擺攤促銷水果。記者周宗禎／攝影

台南市農業局與大成長城公司合作，今明兩天在大成永康廠區廣場舉辦「歡聚好食光年貨市集」活動，邀集台南在地青農、各式年節伴手禮及大自家產品等攤位，並有年菜試吃、公益捐血、闖關遊戲等多項活動，市長黃偉哲到場推薦台南農特產品，許多民眾逛市集。

黃偉哲表示，大成年貨市集已6年，每年規模愈加盛大，今年有多達140攤，產品種類豐富多讓民眾開心選購。尤其現場青農產品健康又新鮮，年菜預購價格優惠，請民眾今明兩日來逛逛滿載而歸。

農業局長李建裕說，這次年貨市集包含台南最優秀的青農夥伴，各種蔬果甚至蜂蜜產品多元優質。現場十分熱鬧，年節將近，相信大家一定可以在市集買到需要的產品、伴手禮。

農業局也感謝大成提供寬敞場地及多樣活動，期待未來可以更密切合作，一同為台南農業盡心盡力。明天上午9點至下午4點還有一場。

140攤青農年貨市集開跑，得獎資深蜂農促銷自家蜂蜜、蜂蜜飲料。記者周宗禎／攝影
140攤青農年貨市集開跑，得獎資深蜂農促銷自家蜂蜜、蜂蜜飲料。記者周宗禎／攝影
140攤青農年貨市集開跑。記者周宗禎／攝影
140攤青農年貨市集開跑。記者周宗禎／攝影
140攤青農年貨市集開跑，永康警分局缺席、永康蔦松里青農接手擺攤促銷水果。記者周宗禎／攝影
140攤青農年貨市集開跑，永康警分局缺席、永康蔦松里青農接手擺攤促銷水果。記者周宗禎／攝影
140攤青農年貨市集開跑。記者周宗禎／攝影
140攤青農年貨市集開跑。記者周宗禎／攝影

台南 青農 年貨

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