台南警推「優質宮廟2.0」行動公約 雞頭怪客無所遁形

台南市中西區中正路五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠及北區福隆宮，日前先後遭人在香爐裡埋入生雞頭，廟方認其做法影響廟譽，是一大忌諱，警方迅速逮人函送。台南市警二分局以雞頭怪客落網為例，邀集轄區50間宮廟代表交流，推動「優質宮廟2.0」行動公約簽署。

台南市警二分局指出，中西區廟宇數居全台南之冠，6.26平方公里面積內，計有高達216間大小宮廟，密度之高堪稱全國之最，相關廟會慶典也相對頻繁，以去年為例，高達有87場次廟會活動。

新春一開始，警分局昨天舉行「優質宮廟2.0」及「112年加強重要節日安全維護工作」座談會，由分局長朱信憲主持，除邀集轄區50間宮廟代表意見交流，共同參與「優質宮廟2.0」行動公約簽署，共同來減炮燃放、遵守交通規則，以擦亮台南眾神之都、優良宮廟文化美名的招牌。

會中針對各宮廟監視器裝設不足或過於老舊等提出討論，分局則以近期轄區4間宮廟遭男子在天公爐埋放雞頭滋擾案件說明。

警方指出，南勢街西羅殿在11月27日凌晨發生天公爐遭人埋放雞腿時，也因該廟之前與分局充分合作，加強增設相關監視器系統，除增設360度全景環繞鏡頭、道路出入口加裝鏡頭、宮廟內外鏡頭汰換等。

除將案發時滋事呂男影像完整攝錄，警方立即成立專案小組，沿途過濾追蹤犯嫌從步行、換乘T-BIKE、搭乘火車等行蹤，案發後第3天立即奔赴台中將犯嫌緝捕到案。呂男12月26日再至轄區犯案時，旋立即再次將他緝捕到案送辦。

警方藉此成功案例呼籲及輔導各宮廟積極裝設監視器，強化安全防護能力，也獲得各宮廟代表的允諾支持。