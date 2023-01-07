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嘉市信眾揹神像至阿里山參香 步行長征160公里

中央社／ 嘉義市7日電

嘉義市東南嶽玄隍殿信眾自2014年起，每年輪流揹玄天上帝神像至阿里山受鎮宮參香，今年自5日起程，昨天在受鎮宮團拜後，預計明天返回東南嶽玄隍殿，路程約160公里。

東南嶽玄隍殿總執事吳典杰今天告訴中央社記者，2014年與10餘名信眾嚐試揹著玄天上帝神像，從嘉義市步行到海拔2000多公尺高的阿里山國家森林遊樂區的受鎮宮參香，以3天時間來回，路程長達160公里。

吳典杰指出，第一年揹神像徒步上阿里山，身體雖然疲累，但內心充滿歡喜，往後每年都舉辦，參與的人數最多達數十人；步行至海拔2000多公尺高的受鎮宮參香，曾經歷低溫下雨，但從未澆熄信眾虔誠上山的心。

吳典杰表示，揹玄天上帝神像上阿里山受鎮宮，連續7年長征，2021年及去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中斷2年，今年再度舉辦。

吳典杰說，今年揹玄天上帝神像上阿里山受鎮宮，5日啟程時，參與的人數並不多，但消息傳開後，不少白天上班的信眾，下班後特地開車上山支援，晚上輪流揹神像，讓其他人可以休息，有的信眾則主動開車在隊伍後方護送，令人感動。

吳典杰指出，今年將3天行程增加到4天，讓信眾有更多時間可以參與；昨天在受鎮宮團拜後，今天上午步行下山，預計明天返回東南嶽玄隍殿，感謝嘉義市議員傅大偉在啟程時一同參與，市議員李奕德則將在回程時參與。

阿里山 嘉義 議員

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