逛斗六茂谷柑節就送抽獎券 最大獎50吋電視人氣強強滾

年節將近，正是茂谷柑成熟時，雲林縣斗六市公所今起一連2天在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節，搭配年貨市集攤位，即便是補班日，仍吸引許多消費者到場採購禮盒，新興宮「斗六媽」媽祖也駐駕在活動會場，讓民眾鑽轎腳祈福迎新年。

斗六茂谷柑種植面積約116.1公頃，總產量約2802公噸，市長林聖爵今天說，斗六茂谷柑因酸甜滋味宛如戀愛感，被譽為「小心柑」，口感、品質頗受消費者肯定，茂谷柑節及年貨市集今、明2天舉行，多家在地果園、雲林縣優質農特產品、年節伴手禮及年菜料理包等都在現場設攤，吸引許多人前來挑年禮。

除有數十個攤位可以逛，現場還有大地遊戲及氣墊設施免費玩，舞台表演則有YOYO橘子姐姐、麵包合唱團、氣球小丑互動秀及壓軸演出超人氣男團FEinX輪番演出，林聖爵表示，因應年節祈福習俗，也盛邀新興宮斗六媽駐駕，果真不少大小朋友爭相排隊，請求媽祖護佑新年平安。

林聖爵說，雲林縣濁水溪書畫學會、雲林縣美術協會、雲林縣書法學會、雲林縣政大藝文學會、雲林縣藝文學會等書畫名家這2天在現場揮毫，民眾憑5張未開獎發票，可免費兌換1幅春聯，募集發票全數捐給華山基金會。

承接父親老欉茂谷柑園的農民莊志嘉說，挑選茂谷柑時，以外觀明亮、毛細孔細緻、果形橢圓的為優，酸甜適中，風味絕佳，是最道地的古早滋味，平時利用塑膠袋包裝儲存，保存期限約可至農曆新年後。

林聖爵表示，茂谷柑節推出買茂谷柑送限量野餐墊活動，只要消費滿500元，即可獲1張兌換券，每攤限量發送50張，要買要快；完成大地遊戲「圓圓滾滾、滾動吧!茂谷柑」、「泡泡體驗」，及限量「漆彈定靶體驗」者，可獲膨鼠鑰匙圈1個，加碼送1顆茂谷柑，數量有限，送完為止。