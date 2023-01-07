北港義民廟、雲林六房媽典藏文物 共13件升級列為古物

雲林縣文觀處針對中華民國六房媽會收藏的執事牌、龍頭仗、衡仗共8件文物，以及北港鎮三級古蹟義民廟典藏的「大清皇恩寵賜旌義眾魂同塋碑」、「德化窯青花山水人物三足爐」、「東溪窯米白釉三足爐」、「同治五年款義民香位牌」與「官服義民爺公像」等5件，經召開文化資產審議會決議將這13件文物指定為雲林縣「一般古物」，將永久保存。

六房媽會108年間即提送「六房天上聖母儀仗組」送審，當時因尚有部分文資需調研釐清，所以暫時歸類為「列冊追蹤文物」。後經雲科大助理教授徐雨村，完成文物普查表及調研評估，去年底經古物審議會，通過包括執事牌、龍頭仗、衡仗1組8件指定為一般古物。

北港義民廟也於107年自行完成第一階段文物普查。109年獲文資局補助委託逢甲大學完成第二階段調研。由於北港義民廟起源於清領時期中南部兩件重大的抗官民變事件，第一件乾隆51年至53年（西元1786-1788年）的「林爽文事件」；第二件清咸豐、同治年間（西元1862-1863年）的「戴潮春事件」。因本次指定的5件古物，年代與北港義民爺信仰的重要事件與變遷相互呼應，故獲審議委員同意指定為一般古物。

文觀處長陳璧君表示，經調研六房媽的執事牌是光緒15年（1889）由嘉義他里霧堡埔羗崙庄（約在今雲林大埤豐岡村）徐德欽之弟徐德新贈送給六房媽。衡仗、龍頭仗則是光緒20年（1894）由增生黃松齡敬獻。由於六房媽沒有固定廟宇供奉，每年由各庄頭輪流奉祀，文物傳承更加不易，這8件古物能從清代流傳至今，更加珍貴。

義民廟主委蔡信捧表示，義民廟5件古物中的「大清皇恩寵賜旌義眾魂同塋碑」、「德化窯青花山水人物三足爐」、「同治五年款義民香位牌」、「東溪窯米白釉三足爐」，見證北港義民爺信仰從清乾隆至光緒林爽文及戴潮春事件的變遷與映證，「官服義民爺公像」則反映日治時期義民爺信仰在北港地區的崇聖地位，從英靈轉變為信徒心中理想的武官形象。