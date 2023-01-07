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文化路嘉義郵局整修牛步化 追加預算還再延1年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
原嘉義市文化路郵局位於知名文化路夜市上，建築物從蘭井街到光彩街間，占據大片文化路黃金地段。記者李宗祐／攝影
原嘉義市文化路郵局位於知名文化路夜市上，建築物從蘭井街到光彩街間，占據大片文化路黃金地段。記者李宗祐／攝影

嘉義市文化路郵局整修外牆2021年發包施工，預計去年5月前完工，如今遲遲不見完工，由於位於知名的文化路夜市上被批評阻礙地方觀光；立委王美惠關心進度，中華郵政回覆因疫情、天候等因素延宕，已追加預算，預計今年5月前完工。王美惠得知後相當生氣，整修工程慢吞吞，要是一般民間工程早就完工，會持續監督督促進度。

原嘉義市文化路郵局位於知名文化路夜市上，建築物從蘭井街到光彩街間，占據大片文化路黃金地段，被列為歷史建築後，辦公廳舍移至光彩街巷內，因外牆整修周邊架起圍籬、鷹架、帆布，看起來有如廢墟，整修工程快2年，逛街民眾懷疑工程還有在進行嗎？

嘉義郵局表示，文化路郵局是嘉義市歷史建築，施工過程要經市府文化局審查委員會同意才可以進行，也使得施工時期延長。

嘉義市文化局文化資科表示，歷史建築修復確實要經過委員會審議，但這是施工前的審議，審核通過後即由中華郵政發包施工，錢也不是市府這邊的經費，施工過程發生延宕，是發包、施工單位的問題。

嘉義市文化路郵局2021年5月中華郵政公司進行外牆修復施工，經費4千300萬元，工期360日曆天，照理講去年5月前應即完工，但去年不但追加預算367.8萬元，且工期再延1年，也就是延至今年5月前完工。

立委王美惠關切工程進度；中華郵政回覆因COVID-19、下雨無法施工及嘉義市文化局審核等因素影響。當中提及下雨，更令王美惠批評，下雨？每年都會有下雨，近來蘇院長還去關切水情，這些藉口很難讓人信服。

王美惠說，文化路是嘉義市知名觀光夜市，文化路郵局外牆整修工程慢吞吞，要是一般民間工程早就完工，會持續監督督促進度。

原嘉義市文化路郵局位於知名文化路夜市上，建築物占據大片文化路黃金地段，被列為歷史建築後，因外牆整修周邊架起圍籬、鷹架、帆布。記者李宗祐／攝影
原嘉義市文化路郵局位於知名文化路夜市上，建築物占據大片文化路黃金地段，被列為歷史建築後，因外牆整修周邊架起圍籬、鷹架、帆布。記者李宗祐／攝影
原嘉義市文化路郵局位於知名文化路夜市上，占據大片文化路黃金地段。記者李宗祐／攝影
原嘉義市文化路郵局位於知名文化路夜市上，占據大片文化路黃金地段。記者李宗祐／攝影

嘉義 歷史建築 郵局

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