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外勤警消超勤上限提高至1.9萬元 台南市表態支持

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
行政院核定自今年1月1日起，外勤警消人員超勤加班費，每人每月支領上限提高至1萬9千元，台南市長黃偉哲表態支持。圖／本報資料照
行政院核定自今年1月1日起，外勤警消人員超勤加班費，每人每月支領上限提高至1萬9千元，台南市長黃偉哲表態支持。圖／本報資料照

為依司法院釋字第785號解釋保障警消人員健康權及加班合理補償，行政院核定自今年1月1日起，外勤警消人員超勤加班費，每人每月支領上限提高至1萬9千元。台南市長黃偉哲前天找警察局長方仰寧、消防局李明峯及財政、主計單位等討論，也點頭同意，算是六都當中最快拍板定案的縣市。

內政部考量為維護外勤警消人員健康權及適度調高超勤加班費限額，將有助於激勵工作士氣，在參酌超勤加班費時數現況，並經徵詢地方主管機關意見後，建議外勤警消人員超勤加班費上限由1萬7千元調整為1萬9千元，經人事總處簽陳行政院核定。

然而，這項政策是「中央請客、地方買單」，據調查，主計室粗估約增加2900萬多預算；市長黃偉哲考量警消人員辛勞，也全力支持，算是六都當中最先表態支持的首長。

消防局長李明峯說，市長一直以來對消防局相關設備汰舊換新及添購裝備等，不但在預算上大力支持，也對消防人員很好，如今在警消人員超勤加班費上限由1萬7千元調整為1萬9千元，對消防人員來說也是個好消息。

然而，也有基層員警說，這對外勤警消人員來說確實是個好消息，但也希望看的到、也可以吃的到。

加班費 行政院 黃偉哲

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