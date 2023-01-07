南市斥資6.45億整治劉厝大排 環保局祭2大手段嚴查汙染

台南市劉厝大排流經佳里、西港、七股等區，中下游水質汙染嚴重，環保局為展現整治決心，除於劉厝大排架設2處水質自動連續監測系統，即時掌握及查緝時效，也召集劉厝大排附近45家列管事業單位，宣導結合水質自動連續監測系統強化流域稽查，一旦監測異常，將於第一時間派員前往上游巡稽查，強調整治劉厝大排汙染的決心。

環保局5日召開「水汙染防治法常見違規樣態說明會」，由代理局長侯俊彥主持，會中邀請西港區區長林耿漢、農業局畜產科科長徐幸君及列管業者出席，會中要求劉厝大排列管事業妥善處理作業廢水，環保局將配合農業局推廣畜牧業沼液沼渣資源再利用補助計畫，並結合水質自動連續監測系統強化流域稽查，一旦監測異常，將於第一時間派員前往上游巡稽查，強調政府整治劉厝大排汙染的決心。

市長黃偉哲表示，劉厝大排流域主流長度約15.5 公里，流域面積約38平方公里，流經佳里、西港、七股等區，經七股潟湖入海。由於排水系統排水緩慢，上游又有工業、畜牧業與民生廢水排放，水域易受汙染且有異味；市政府斥資近6.45億元現正進行劉厝排水整治工程；同時要求環保局嚴格管制劉厝大排轄區事業，這樣對民眾生命財產安全才有較好的保障。