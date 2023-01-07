快訊

考慮邀郭台銘回國民黨？朱立倫這樣說

信用卡好康縮水該不該剪 先考慮1條件、確認4件事

捷星航空東京飛福岡班機傳炸彈威脅 機上載149乘客急降中部機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市斥資6.45億整治劉厝大排 環保局祭2大手段嚴查汙染

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局在劉厝大排架設2處水質自動連續監測系統，一旦監測異常，將於第一時間派員前往上游巡稽查，強調整治劉厝大排汙染的決心。圖／環保局提供
台南市環保局在劉厝大排架設2處水質自動連續監測系統，一旦監測異常，將於第一時間派員前往上游巡稽查，強調整治劉厝大排汙染的決心。圖／環保局提供

台南市劉厝大排流經佳里、西港、七股等區，中下游水質汙染嚴重，環保局為展現整治決心，除於劉厝大排架設2處水質自動連續監測系統，即時掌握及查緝時效，也召集劉厝大排附近45家列管事業單位，宣導結合水質自動連續監測系統強化流域稽查，一旦監測異常，將於第一時間派員前往上游巡稽查，強調整治劉厝大排汙染的決心。

環保局5日召開「水汙染防治法常見違規樣態說明會」，由代理局長侯俊彥主持，會中邀請西港區區長林耿漢、農業局畜產科科長徐幸君及列管業者出席，會中要求劉厝大排列管事業妥善處理作業廢水，環保局將配合農業局推廣畜牧業沼液沼渣資源再利用補助計畫，並結合水質自動連續監測系統強化流域稽查，一旦監測異常，將於第一時間派員前往上游巡稽查，強調政府整治劉厝大排汙染的決心。

市長黃偉哲表示，劉厝大排流域主流長度約15.5 公里，流域面積約38平方公里，流經佳里、西港、七股等區，經七股潟湖入海。由於排水系統排水緩慢，上游又有工業、畜牧業與民生廢水排放，水域易受汙染且有異味；市政府斥資近6.45億元現正進行劉厝排水整治工程；同時要求環保局嚴格管制劉厝大排轄區事業，這樣對民眾生命財產安全才有較好的保障。

侯俊彥表示，為積極推動劉厝大排汙染改善， 3日即會同「劉厝大排整治綠化促進會」於劉厝大排設置2處水質自動連續監測系統，隨時掌握大排水質情況，倘發現水質異常，就會立刻派員查處，以遏阻上游汙染排放，呼籲劉厝大排轄區事業不要有僥倖心態，共同改善劉厝大排汙染。

台南市環保局在劉厝大排架設2處水質自動連續監測系統，一旦監測異常，將於第一時間派員前往上游巡稽查，強調整治劉厝大排汙染的決心。圖／環保局提供
台南市環保局在劉厝大排架設2處水質自動連續監測系統，一旦監測異常，將於第一時間派員前往上游巡稽查，強調整治劉厝大排汙染的決心。圖／環保局提供
台南市環保局召集劉厝大排附近45家列管事業單位，展現整治汙染的決心。圖／環保局提供
台南市環保局召集劉厝大排附近45家列管事業單位，展現整治汙染的決心。圖／環保局提供

水質 台南 黃偉哲

延伸閱讀

境外汙染預計今午襲高雄 環局加強應變

大型家具別亂丟路邊！竹市年前清運將額滿 登記要快

屏東六塊厝大排死魚完成清理 排除工業汙染

7旬男子墜5米深爛泥大排 警消協力助脫困送醫

相關新聞

九崴計畫蓋電廠 台南安南、安定區居民強烈反對

因應南科3期未來用電需求，九崴電力計畫在台灣歷史博物館北邊台糖農場設南科天然氣發電廠，引起周邊安南、安定區居民強烈反彈，...

外勤警消超勤上限提高至1.9萬元 台南市表態支持

為依司法院釋字第785號解釋保障警消人員健康權及加班合理補償，行政院核定自今年1月1日起，外勤警消人員超勤加班費，每人每...

南市斥資6.45億整治劉厝大排 環保局祭2大手段嚴查汙染

台南市劉厝大排流經佳里、西港、七股等區，中下游水質汙染嚴重，環保局為展現整治決心，除於劉厝大排架設2處水質自動連續監測系...

培養中小學生習得6項城市美學能力 嘉義縣推動「Ｑ嘉藝」地圖

嘉義縣長翁章梁4年前上任，為避免經費資源不足，藝術與美感深耕教育被邊緣化，指示教育處推動「培育各校藝術團隊」，4年推動中...

台南新市公所替代役男寒冬送暖 幫忙獨居長者清潔環境

台南市新市區公所三名替代役男寒冬送暖，趁年節前到新和里協助弱勢居家環境清潔、貼手寫春聯，關懷獨居長者，希望長輩度過一個舒...

春節熱門景點太保市花海節 今年第3年停辦原因是這個

春節將近，連辦6年的嘉縣太保市花海節，被遊客形容超級浪漫夢幻，有如「台版北海道彩虹花田」，2020年因乾旱一期稻作停灌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。