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春節熱門景點太保市花海節 今年第3年停辦原因是這個

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
太保市花海節地點，高鐵大道旁有機農田長滿油菜花，自然就是美，可供民眾新春觀賞，禁止採摘油菜。記者魯永明／攝影
太保市花海節地點，高鐵大道旁有機農田長滿油菜花，自然就是美，可供民眾新春觀賞，禁止採摘油菜。記者魯永明／攝影

春節將近，連辦6年的嘉縣太保市花海節，被遊客形容超級浪漫夢幻，有如「台版北海道彩虹花田」，2020年因乾旱一期稻作停灌，以及疫情嚴峻，市公所及農會首次停辦花海節，去年再因本土疫情爆發，二度停辦，豈料，今年又碰上停灌缺水，公所農會擔心疫情再起，決定不辦花海節。

「花田開放民眾自由賞花！」，太保市農會總幹事黃麗貞說，花海節地點，高鐵大道旁有機農田長滿油菜花，自然就是美，可供民眾新春觀賞，禁止採摘油菜，去年底二期稻作採收後，原計畫種百日草等景觀綠肥作物，碰上久旱缺水放棄，只播種油菜籽，再度停辦花海節。

每年春節，台18線高鐵大道旁27公頃有機米專區，種植綠肥作物變成花海，有油菜花、波斯菊、百日草、向日葵，繽紛百日草花毯顏色美豔，粉花波斯菊花毯陪襯，還有太陽花向日葵，花田氛圍浪漫，4年前花海節搭配縣府承辦台灣燈會，吸引逾20萬遊客，今年大批遊客賞花田景象不再出現。

太保市花海節地點，高鐵大道旁有機農田長滿油菜花，自然就是美，可供民眾新春觀賞，禁止採摘油菜。記者魯永明／攝影
太保市花海節地點，高鐵大道旁有機農田長滿油菜花，自然就是美，可供民眾新春觀賞，禁止採摘油菜。記者魯永明／攝影

花海節 花田 疫情

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