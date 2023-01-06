雲林小五男童曾寫信求助…屋被拆光變空地 5口擠老宅過活

雲林台西2年前一名國小五年級男童手寫信向外界求助，希望有人可以幫忙修繕簡陋的住居環境，熱心志工葉能振成功發起募資並有50多名志工一起協助，孰料上月底他再度經過時，發現當年的鐵皮屋已成一片空地，有感而發將挫折心情貼在個人社群上，再度引發關注；台西鄉民代表林敵虎今天介入關心，由於這一家5口現靠補助度日，希望能透過輿論力量，尋求社會愛心伸援手。

男童家中成員有曾祖母、祖母、父親及姑姑，其祖母今天受訪時說，當初修繕的鐵皮屋有與親戚簽署承租合約，但簽署人已過世，繼承人要使用土地，有給1個月時間搬離，最終只能拆屋還地，男童得知即便難過卻也束手無策。

林敵虎今天到男童家中關心，他說，男童一家5口原靠祖母每天縫衣服賺取微薄收入，但她現在年事已高，住家環境也不允許，而父親、姑姑因個人身體因素無法外出工作，全家擠在40多年老屋靠補助生活。