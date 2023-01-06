北港朝天宮3年疫情3年法會 賴清德從未缺席深深躹躬謝神恩

雲林縣北港朝天宮舉行為期14天的「悲心廣行水陸大法會」，規模龐大，來自全國信眾捐贈超過兩萬四千桌供品，供桌延綿逾一公里，十分壯觀，同時也有超過千尊神明齊聚神力護佑台灣，法會將於明天功德圓滿，副總統賴清德今天下午抵達會場，向眾神上香，並深深一鞠躬向所有參與法會的法師、信眾菩薩表達致高的謝意，「3年疫情3年法會」期待眾神庇佑國泰民安，風調雨順，人人安康。

賴副總統今天下午抵達朝天宮大法會會場，向眾神上香並向全體信眾致意，朝天宮董事長蔡咏鍀代表致贈朝天宮複刻三百多年前第一代主持樹璧和尚恭迎媽祖抵北港所持的缽，藉以感謝賴副總統連續三犇都來參加法會為萬民祈福，蔡咏鍀說，水陸大法會是佛教中最高等級的法會，上千神尊齊聚護佑十方，期待疫災早日遠離，台灣更平安。

副總統賴清德也表示，大法會稱為「悲心廣行」，意義深遠，所謂悲心、廣行，意指內懷慈悲心、外具廣大行，奈持慈悲信念，為善天下，尤其在疫情衝擊全世界的這三年，對弱勢人衝擊更大，防疫靠政府政策也要結合民間力量，尤其要有第一線醫護人員的辛勞，更要有神明的庇估，「疫情三年法會三年」他連來三年，和大家的心一樣，都期待國家遠離災卮，萬民平安，他以深深鞠躬向大家表達致高敬意和謝意。

朝天宮大法會將於明天下午送王船後功德圓滿，來自全國各地捐贈的兩萬四千桌供品米糧，除供信眾吃平安，也將發送給國內各慈善機構轉送給弱勢家戶，共沐神恩。