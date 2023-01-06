「小商友好資源團隊」集小愛成大愛 嘉義歲末送暖

集結各界善心人士的「小商友好資源團隊」每年冬令物資發送關懷弱勢社會邊緣戶，讓每個家庭能夠度過溫暖好年，至今已邁入10年；執行長商麗玲表示，團隊有一群來自全省各地的善心親友們發心集結奉獻，集小愛成大愛，讓每年資助弱勢愛心源源不絕。

「小商友好資源團隊」由執行長商麗玲發起，並結合嘉義市「月桃故事館」總經理吳聖文，攜手召集來自全省的團隊善友們，共同響應冬令物資送暖慈善隨喜認捐活動；商麗玲表示，集結大家的愛心讓世界和平會的孩童們擁有一份溫暖的早餐、獨居長者能有一份完整的民生物資、偏鄉地區及清寒家庭學子能安心求學的獎助學金津貼、受災戶的家園重建....等。

為了讓愛心確實能照顧到弱勢角落，團隊透過邀請社團法人殘障者服務協會、社團法人盲人福利協進會、社團法人嘉義市新世界自立生活協會、社團法人脊髓損傷者協會....等。由專業社工人員提供需要幫助的社會邊緣戶家庭名單，獻上一份暖心的民生物資，讓每個家庭能夠渡過一個溫暖的好年。

嘉義市政府社會處長林家緯、新科議員郭定緯等人也出席這次活動，充滿愛的冬令物資慈善隨喜的活動，獲得多位善心人士的肯定及認同，發揮「取之於社會，用之於社會」，「人飢己飢」的互助理念，一起參與此次的響應活動，讓這份愛能持續不斷延續。