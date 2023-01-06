交通部會勘台南捷運第1期藍線、藍延線 允加速完成核定

台南捷運第一期藍線綜合規畫、藍延線可行性研究均已提報交通部審查，交通部於今日辦理路線及站位現勘，實地瞭解規畫內容及沿線重要場站，交通部肯定市府努力規畫的成果，表示全力協助台南加速完成核定。

交通局長王銘德指出，交通部主要是實地了解歸仁機廠、仁德機廠及大橋、平實及關廟國中等站重要節點及沿線TOD的規畫內容，且針對藍延線如何跨越高鐵及與未來如何銜接深綠線等重要工程議題作交流，經市府團隊現場說明後，交通部相當肯定市府團隊規畫內容具實務可行性及未來前瞻性，並表示將協助台南加速後續審議程序，以利早日核定。

王銘德表示，第一期藍線分文化中心段及仁德段，文化中心段路線規畫自台鐵大橋站沿永康區中華路、東區中華東路至文化中心，另仁德段則由東門路往東至仁德區中山路仁德轉運站，全線8.39公里，並設置11座車站及1座機廠路線，未來第一期藍線可透過平實轉運站與綠線轉乘至台南火車站，快速連結府城核心區。

藍延線路線則接續第一期藍線仁德轉運站，主線往東沿182市道至歸仁及關廟地區，支線則於台39往南至高鐵台南站與沙崙綠能科學城，全線設置15座車站及1座機廠路線共14.99公里，未來可結合深綠線連結沙崙綠能科學城及台南科學園區兩大產業引擎，以強化府城、沙崙、南科三核心交通鏈結，帶動周邊地方發展。

市長黃偉哲表示，特別感謝中央對台南市捷運建設的協助與支持，第一期藍線及藍延線是台南捷運優先路網的路線，串連本市永康區、東區、仁德區、歸仁區及關廟區，未來可提升市區至高鐵及沙崙綠能科學城公共運輸服務品質，市府團隊會持續積極配合中央審查作業，全力爭取捷運計畫核定，並持續往後續設計及施工階段邁進，以期早日實現市民殷殷期盼的捷運建設。