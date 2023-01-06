反九崴南科天然氣發電廠 台江流域連署發聲破3千人

九崴南科天然氣發電廠規劃設在台灣歷史博物館北邊台糖農場，因附近人口密集，引起居民反對，安南區台江文化促進會、南市空汙暖化自救會、社大台江分校、安東庭園河川巡守隊等台江流域社群志工，今天到安定參加座談會，呼籲台糖應基於公共責任，主動撤回與九崴電廠的土地租約，改設都會公園。台史博社區居民自救會表示，連署反對已破3千人。

台江文化促進會表示，九崴南科天然氣預定地面積25.9公頃，緊鄰安南醫院、台史館、和順國中及和順國小，僅有一1里多，發電廠址五公里內的社區，共有和順國中、鹽行國中等12所學校，人口十幾萬，違反大型發電廠應遠離人口密集區原則，發電廠及管線除了公共危險之慮，廢汙水排入安順排水，臭氣及PM2.5等空汙，直接傷害台南市都會區數十萬市民健康，加上此地原是安定南科等地大雨洪水的天然滯洪區，若是台糖同意出租土地給九崴電廠，廠區勢必填土墊高，將造成安南區20萬人口再陷淹水困境。

目前台江文化促進會及太子綠世紀社區、花博館社區、國揚翡翠森林等社區正發起連署，呼籲國科會、環保署、經濟部及台南市政府，應將九崴南科發電廠改回到南科園區及3期擴編區內選址興建，同時應盡速在安南區召開說明會，為十幾萬安南、安定、永康市民生命安全著想，避免在人口密集區興設發電廠。

台史博社區居民自救會陳明惠老師指出，目前反對九崴發電廠設在台史館北側台糖土地連署，已經破3千人，社區民眾及台江流域社群呼籲行政院及台南市政府應尊重民意，終止九崴發電廠興建案。