嘉義各界捐贈愛心年菜 關懷1500戶弱勢家庭

響應「年菜送暖溫馨我嘉」活動，九華山地藏庵、嘉邑行善團等單位，今天共同捐出新台幣375萬元關懷嘉縣1500戶弱勢家庭，在農曆年前每戶都能收到4道年菜及1400元年節紅包。

九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、嘉邑行善團、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會等單位，共同捐助愛心年菜暨年節紅包，給1500戶弱勢家庭，嘉義縣社會局今天舉辦捐贈記者會，由縣長翁章梁代表接受。

翁章梁接受媒體聯訪表示，今年受扶助的弱勢家庭在農曆年前能收到干貝櫻花蝦米糕、富貴金絲圓蹄、御品佛跳牆及雙蔘燉雞4道應景年菜，還有1400元的年節紅包。感謝各界共襄盛舉。

社會局長張翠瑤指出，「年菜送暖溫馨我嘉」活動已邁入第11年，讓弱勢家戶能夠在社會的愛與關懷中度過溫馨的好年，18日當天將由縣府同仁們擔任一日志工，親送愛心年菜到1500戶弱勢家庭，過程中若發現社區中有需進一步關懷的個案，社會局將提供相關協助及資源轉介。