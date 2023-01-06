搶好康 斗南年貨大街推出百元生鮮 1月14、15日買起來

雲林縣政府、斗南鎮公所1月14、15日上午9點至下午4點半在斗南田徑場廣場舉辦民眾期待已久的年貨大街，包括縣府品牌「雲林良品」、「雲饗豬」及縣內觀光工廠、社福團體的愛心產品等均參與擺攤販售，逾百攤囊括過年小吃、年節禮盒和伴手禮，並推出系列促銷活動，縣長張麗善今天透露，還有多種生鮮肉品優惠購，錯過可惜。

斗南鎮公所去年在斗南田徑場舉辦年貨大街，頗受消費者歡迎，今年再度登場，張麗善、斗南鎮長沈暉勛等人今天出席「2023金兔迎春－雲林年貨大街in斗南 攜手送愛心」宣傳活動，預告1月14、15日活動，豐富產品要讓消費者一次買個夠。

張麗善說，年貨大街祭出多項好康，包括「集章愛心抽抽樂」、「大師揮毫春聯免費索取」，還有超級生鮮限時限量搶購，從上午9點開市到下午4點止，滴雞精、土番鴨、土雞、蜜汁叉燒、香辣滷味、紐澳雞翅等每個整點開賣，原價數百元，優惠價下殺至50元至199元不等；另，每日限量全鴨99元，絕對好吃好逛又好買。