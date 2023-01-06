台南市平實區域發展快速 交通量能成為隱憂 市議員提解方

為舒緩台南市國一大灣交流道車流量，市議員蔡筱薇、朱正軒、立委林宜瑾執行長朱明宏今舉行記者會提出解方，並商請立委林俊憲、林宜瑾從中央爭取經費，會中研擬東區平實路拓寬直通永康區高速二街的可行性(大灣交流道兩側便道)，同時決議組成專案小組，進行跨行政區、單位的協調定線先期規畫作業。

蔡筱薇、朱正軒指出，雖然設大灣交流道是為分擔永康與仁德交流道的車流，但是下交流道後的束西向分流道路並未配套增加，隨著大灣交流道西南侧「東台南副都心」平實營區市地重畫區的開發，陸續引入新一波的商業、居住人口，未來高速公路以西透過大灣交流道聯外的使用者將增加，若仍僅以小東路、裕農路作為分流道路，將使得原本尖峰時段的情況越顯嚴峻。

蔡筱薇分析，若平實路能開發一條行經裕永路直通國道一號便道的道路，一來不只能疏散小東路、裕農路的尖峰時刻人潮，二來市區的路線規畫將有全新選擇，相關單位應盡速研議討論，並提出相對的方案。

「都市發展與活力，得力於完善的交通網絡」，蔡筱薇說，鄰近的凱旋路拓寬林森路工程也正如火如荼進行中，如果此案真的完工，也意即用路人下大灣交流道後，將可一路直達林森路，是非常正向的規畫。

朱正軒指出，此案評估範圍位於東區、永康區交界，就區域面討論，路線使用的土地都是低度使用的國有土地，使用性質多為公共設施用地，路段延伸作業具有合理性外，也能促進土地使用效益。

朱明宏表示，新的交通結構系統加上周邊眷改地的開發，周邊整體開發區陸續引入人口，將使永康區產生新的發展與面貌。

與會政府單位人員指出，評估該案土地權屬多為公有土地，預期本案最大關鍵為「土地取得」所需時間成本較為冗長，目前先就土地使用現況、權屬、都市計畫變更做研擬，同步也進行定線先期規畫作業，確認延伸作業的可能性。