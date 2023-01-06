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低收、中低收生活補助加發延續1年 台南春節前入帳

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
行政院核定低收、中低收入戶生活補助延續加發1年，台南市1月加發補助款將在1月19日前入帳。圖／台南市社會局提供
行政院核定低收、中低收入戶生活補助延續加發1年，台南市1月加發補助款將在1月19日前入帳。圖／台南市社會局提供

行政院核定低收、中低收入戶生活補助延續加發1年，台南市長黃偉哲為了讓有急迫需求的弱勢民眾安心過年，要求先以市款墊付發放，1月加發補助款將在1月19日前入帳，趕在春節連續假期前就能收到補助，預計全年度發放3億元，逾4萬人受惠。

南市社會局指出，行政院去年3月至12月，已針對低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶每人每月加發500元的生活補助，今年再延續加發1整年，台南市預估逾4萬人受益，全年度發放金額約3億元，發放對象為設籍台南市今年1月符合低收入戶及中低收入戶的列冊民眾撥款，之後符合資格者每月底主動撥入帳戶。

社會局表示，比照去年度發放方式，不需由民眾提出申請，由各區公所主動檢核符合資格者名冊，再由市府撥款至民眾指定帳戶，匯款存摺上都會註明「行政院發」字樣，若有特殊原因如帳戶被凍結或列為警示戶等無法提供撥款帳戶者，則改以現金或匯票方式發放。

為照顧弱勢及青銀族群，南市府日前宣布65歲以上老人健保費補助再加碼，今年針對綜合所得稅率5％以下（含查無申報資料者）的長者，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元。另外，還有包括提高第1、2名新生兒的生育獎勵金至2萬元、首次購屋貸款利息補貼每戶6萬元、青年創業貸款前2年利息全額補貼等，落實「青銀福利」政策。

低收入戶 黃偉哲 春節

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