影／業者配合南科擴建申設天然氣發電廠 地方反對

九崴電力公司計畫於台南市安定區設置「南科天然氣發電廠」衍生工安、環境、生態風險，立委郭國文今天在安定區公所開座談會，里長、出席民眾反對設置砲聲隆隆，激動民眾還要求旁聽的調查局人員調查台電、台糖「官商勾結」。自救會揚言抗爭直到業者打消設廠計畫。

九崴電力公司以因應南科三期擴建、工業用電增加，要在安南區、安定區交接史博館住宅區北側一公里處台糖特定農業區農地興建天然氣發電廠。

地方質疑中北部民營發電廠「選址都在海邊人煙稀少的地方，九崴卻選在人口密集住宅區」，非常不合理。

上午會場外民眾掛滿抗議布條、標語，安南區與安定區都有民眾特地來反對。率先發言的副議長林志展說，建設需民意為基礎，希望中央與地方政府要傾聽民意，「本人的立場與態度是，本案若通過就辭職議員」。

環保署綜合計劃處長劉宗勇、經濟部能源局主秘翁素珍、台電業務處處長蔡志孟的發言都幾度被民意代表與民眾打斷，有民眾不滿一再要求檢調單位「調查不法」。

蔡志孟表示，台電發電能量不夠的時候會向民間採購，民間電廠必須取得環評說明書還有縣市政府同意函，九崴去年初審後還有很多必須補件，台電需要電，但是電廠位置是業者自行決定。台糖代表稱此案董事會同意後雙方合作開發，業者必完成申設籌設許可、土地變更，須先經過環評。目前合作建議書尚未簽約，台鐵會持續關注環評。

安定自救會代表王清崎表示，安定人已不是次等公民，已淪為6、7等公民。南科要設醫院設在南科管理局旁邊，南科要用電卻來安定設發電廠，安定鄉親堅持反對設立，不用解釋一堆。

他質疑安定有科學園區卻沒地方建設卻要設電廠，郭國文說的很好，「北電南送」是很好的，九崴不用來設廠。

郭國文表示，台電輸配電力是南北聯通，特定地區缺電的時候可以南電北送、北電南送相互支援，九崴在北部有電廠，沒必要非在這裡蓋發電廠。

郭國文指出，九崴目前選址屬人口密集且成長區，生活區域已漸成熟，不宜引進破壞當地生活品質，建議九崴天然氣另選址。他也要求台糖提交董事會決定與九崴合作的會議記錄，甚至揚言要找台糖董事長好好談一談。