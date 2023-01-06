嘉義市長輩活力滿滿 銀髮全國賽摘金

「2022銀髮活力show」全國賽日前在板橋板樹體育館登場，嘉義市分區賽雙冠隊伍再傳捷報。社團法人嘉義市幸福樂齡教育推展協會勇奪「新秀組」金牌；東川社區榮獲「常勝組」最佳整體造型獎，為歷次參加活躍老化競賽中最亮眼成績。

衛福部國民健康署去年舉辦第10屆活躍老化競賽，參賽隊伍報名踴躍，嘉義市冠軍代表隊「東川社區發展協會」及「社團法人嘉義市幸福樂齡教育推展協會」，從9月轄內初賽冠軍到10月分區競賽冠軍，一路過關斬將，歷經近半年的練習及比賽，再為嘉義市創下佳績。

有無數次參賽經驗的東川社區，以曼妙優雅的舞姿吸引全場的目光，榮獲「常勝組」最佳整體造型獎。

幸福樂齡教育推展協會一舉拿下分區賽「新秀組」金牌，理事長高辰吉表示，長輩雖然口中都說不要有壓力，但對於每個動作環節都細細斟酌，一沒到位就重來，相當看重這份得來不易的機會。每天早上全員到齊聚集嘉義公園緊鑼密鼓練習，共同參與服裝道具再升級，比賽時展現「嘉義」在地特色，看見「家」的美好，感動全場，拿下「新秀組」金牌。