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台南市5樓以下公寓增設公共無障礙電梯 最高補助216萬元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市補助5樓以下公寓增設公共無障礙電梯，最高補助工程費45%216萬元。圖／台南市府提供
台南市補助5樓以下公寓增設公共無障礙電梯，最高補助工程費45%216萬元。圖／台南市府提供

因應高齡化社會長輩上下樓行動上的方便，台南市政府針對民國101年12月30日以前取得建造執照5層以下公寓住宅，如欲增設住戶共用無障礙電梯，可由社區主委或推派代表向市府申請補助總工程費45%，最高可補助216萬元，如有需求可電洽工務局使用管理科06-2991111#8666。

台南市長黃偉哲表示，為照顧身障市民及年長者行動方便，市政府推動無障礙居家改善，包含集合住宅改善無障礙設施（工務局）、長照輔具及居家無障礙環境改善服務（社會局）、居家住宅用火災警報器裝設補助（消防局），等無障礙硬體改善補助服務，協助市民打造更舒適、便利、安全的生活環境。

消防局長李明峯說，針對補助5樓以下為設置住宅用火災警報器補助條件，包括低收入戶、獨居長者、弱勢（身心障礙）居所、具原民身分、提供居家托育服務住宅等，皆可在台南市消防局各大、分隊洽詢領用，弱勢住戶則會協助到府安裝。

社會局長盧禹璁指出，長照輔具及居家無障礙環境改善服務截至111年12月底止服務人數達1萬人，較110年成長13%，社會局採特約廠商服務機制，提供民眾購買、租賃及居家無障礙環境改善服務，家屬僅需支付部分費用，即可享有照顧服務。若有長照輔具需求的民眾可直接撥打長照服務專線1966洽詢，一通電話完成申請，並有專人到府評估。

市府表示，為致力打造以人為本、環境友善的城市，透過軟硬體政策工具幫助市民提升生活品質，更多服務可至南市一站式整合服務平台(  https://onestop.tainan.gov.tw/  )或撥打1999市民服務專線洽詢。

長照 火災

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