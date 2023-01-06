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嘉義縣年菜送暖 18日將送出1500組年菜及1400元紅包

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣今年受扶助的弱勢家庭在農曆年前，能收到1份4道應景年菜，及1400元年節紅包。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣今年受扶助的弱勢家庭在農曆年前，能收到1份4道應景年菜，及1400元年節紅包。記者呂慧瑜／攝影

邁入第11年的嘉義縣「年菜送暖 溫馨我嘉」將於1月18日由縣長翁章梁率領縣府420名同仁志工出動200輛轎車，將1500份年菜及1400元年節紅包，在當日送至全縣每戶弱勢家庭手中，今天於縣府中庭舉辦愛心年菜暨年節紅包捐贈記者會，盼此能讓縣內弱勢家庭溫暖過好年。

翁章梁表示，今年受扶助的弱勢家庭在農曆年前能收到1份4道應景年菜，有干貝櫻花蝦米糕、富貴金絲圓蹄、御品佛跳牆及雙蔘燉雞，共準備1500組年菜，還有2包年節紅包，分別為800元及嘉邑行善團再捐贈每戶600元，共計1400元的年節紅包，這是一股善的循環，相信弱勢家庭可以感受到社會溫度。

今年嘉義縣年菜送暖捐贈金額總計375萬元，由九華山地藏庵捐180萬元、嘉義市嘉邑行善團90萬元、新港奉天宮45萬元、朴子配天宮27萬元、民雄鄉大士爺廟18萬元、阿里山茶葉生產合作社10萬元及福添福社會福利慈善事業基金會5萬元，共同捐助愛心年菜暨年節紅包。

活動記者會由嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會的新港鄉中洋村12名80歲以上阿嬤們，以眾神護台灣舞蹈開場，翁章梁代表接受各單位捐贈，讓本縣弱勢家庭在年節時感受到滿滿的愛心與溫暖。

社會局長張翠瑤指出，1月18日當天將由翁縣長率領縣府420名同仁們擔任一日志工，出動200輛車，將愛心年菜親送到全縣1500戶弱勢家庭，也透過親送過程若發現有需進一步關懷的個案，社會局將提供相關協助及資源轉介。

嘉義縣今年受扶助的弱勢家庭在農曆年前，能收到1份4道應景年菜，及1400元年節紅包。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣今年受扶助的弱勢家庭在農曆年前，能收到1份4道應景年菜，及1400元年節紅包。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣今年受扶助的弱勢家庭在農曆年前，能收到1份4道應景年菜，及1400元年節紅包。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣今年受扶助的弱勢家庭在農曆年前，能收到1份4道應景年菜，及1400元年節紅包。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣「年菜送暖 溫馨我嘉」記者會由嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會的新港鄉中洋村12名80歲以上阿嬤們，以眾神護台灣舞蹈開場。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣「年菜送暖 溫馨我嘉」記者會由嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會的新港鄉中洋村12名80歲以上阿嬤們，以眾神護台灣舞蹈開場。記者呂慧瑜／攝影

年菜 弱勢家庭 紅包

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