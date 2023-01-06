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台南市中運開幕 黃偉哲勉勵選手努力在全中運再創佳績

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市中運開幕，市長黃偉哲勉勵選手努力在全中運再創佳績。記者周宗禎／翻攝
台南市中運開幕，市長黃偉哲勉勵選手努力在全中運再創佳績。記者周宗禎／翻攝

台南市112年中等學校聯合運動會今天在新營田徑場揭幕，2022世界中學生運動會國手北門高中易柏安擔任宣誓代表，北門國中吳芷儀及金城國中吳宏侖聖火手。市長黃偉哲勉勵參賽選手都有好表現，注意安全，也能夠在競賽中結交到真正的好朋友，今日起連續4天於各競賽場地舉行，歡迎市民進場為選手加油。

開幕典禮新進國小、東山國小、白河國小及白河國中4校聯合太鼓表演，歡雅國小、岸內國小及鹽水國中的廣東獅表演。今年賽事聖火4日於永康、仁德等14校傳遞後回到新營田徑場引燃主場聖火。

今年10月台南將承辦「112年全國運動會」，今天吉祥物「黑皮」到場與選手互動，選手與黑皮拍照打卡上傳並標註好友，即可參加吉祥物小夜燈抽獎活動，鼓勵選手「呼朋引伴一同關注賽事，熱血瘋全運。」

體育局長陳良乾表示，本屆賽事項目包括：田徑、游泳、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、木球、自由車、及滑輪溜冰等14項競賽種類，參賽選手高達3124人，今日起連續4天於台南各競賽場地舉行，歡迎市民朋友一起進場為選手加油。

黃偉哲表示，市中運是全台南市等級最高的中等學校運動競賽，脫穎而出的選手將代表台南參加4月在新竹舉行的全台灣的全中運，今年的參賽選手高達3124人，相較上一屆參賽人數增加373人，顯見台南對於基層體育的推動成效，期待台南市菁英好手們能在此次賽會中大展身手，超越自我，爭取代表出賽今年全中運。

他說，台南市參與全中運會成績一屆比一屆好，去年共拿下41面金牌、39面銀牌、42面銅牌，這是縣市合併以來最多面獎牌，最多面金牌成績。他要代表全市185萬的市民肯定選手的努力，也感謝教練、各校長大家辛苦培植選手獲得好成績。

台南市中運今天開幕。記者周宗禎／翻攝
台南市中運今天開幕。記者周宗禎／翻攝
台南市中運今天開幕。記者周宗禎／翻攝
台南市中運今天開幕。記者周宗禎／翻攝
台南市中運今天開幕。記者周宗禎／翻攝
台南市中運今天開幕。記者周宗禎／翻攝
台南市中運今天開幕。記者周宗禎／翻攝
台南市中運今天開幕。記者周宗禎／翻攝

台南 全中運

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