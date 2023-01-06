快訊

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

《英雄聯盟LOL》回家啦！原廠經營被讚畫質優「以前Garena有夠懶」 Mac靠3動作爽快玩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／集結林聰明、奮起福米餅、里響咖啡 「嘉義賞」好禮有看頭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
里響咖啡營運長許茹茵表示，取名「嘉義賞」是希望將嘉義好的東西整合在一個禮盒裡面。記者李宗祐／攝影
里響咖啡營運長許茹茵表示，取名「嘉義賞」是希望將嘉義好的東西整合在一個禮盒裡面。記者李宗祐／攝影

嘉義市有業者以跨界聯盟方式推出「嘉義賞」禮盒，包括林聰明沙鍋魚頭蛋捲、奮起福米餅以及里響咖啡要讓禮盒滿足消費者需求，為展現禮盒特殊，還附上QR Code及觀景片，不但吃得到嘉義特色美食也看得到嘉義的阿里山日出雲海。

里響咖啡營運長許茹茵表示，取名「嘉義賞」是希望將嘉義好的東西整合在一個禮盒裡面的概念，裡面有林聰明沙鍋魚頭蛋捲、奮起福米餅及里響咖啡，禮盒外觀有如搭乘阿里山小火車、品嘗阿里山咖啡、觀看日出，最後到嘉義市中心圓環，要將大嘉義的好東西都拉進禮盒。

禮盒裡面的主角是，林聰明沙鍋魚頭的沙茶魚鬆蛋捲、奮起福米餅的阿里山紅茶夾心米餅、里響咖啡耳掛式咖啡則是來自道地阿里山咖啡（卓武山咖啡農場、鄒築園及他扶芽有機農園）。

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，產品是以阿里山在地紅茶為主要元素，做成阿里山紅茶夾心餅乾，喝咖啡也能吃到米餅，是第一次跨域的交流。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，禮盒需要常溫商品，嘉義蛋捲全台聞名，就以沙茶魚鬆蛋捲加入禮盒；3家店聯合推出禮盒，打破以往的地域性，同時帶動3方品牌流量，也促進觀光圈伴手禮新的樣貌，對消費者而言，買1個禮盒可以得到3種不同商品，相對划算。

許茹茵表示，如果只是單純的禮盒覺得少了令人玩味的元素，因此禮盒附有全息式投影，只要掃瞄QR Code，就可以將阿里山日出、雲海透過全息投影帶到山下，送禮之外也將涵蓋嘉義的元素再次推廣、行銷，而且透過影片可以增進朋友之間互動。

去年10月間「嘉義賞」獲選阿里山國家風景區管理處舉辦的「大阿里山、235 區域及大草嶺」三大觀光園特色伴手禮。

「嘉義賞」初期製作300盒，每盒890元試市場水溫，目前幾乎售罄，他們並不急著在年前推出第2批。

林佳慧表示，並不是要賣到1000盒、1萬盒，而是每次在地整合會產生新的火花。2.0升級版會再做些變化，希望朝向嘉義伴手禮「新實代」。

「嘉義賞」禮盒，包括林聰明沙鍋魚頭蛋捲、奮起福米餅以及里響咖啡。圖／取自網站
「嘉義賞」禮盒，包括林聰明沙鍋魚頭蛋捲、奮起福米餅以及里響咖啡。圖／取自網站
跨界聯盟推出「嘉義賞」禮盒，包括林聰明沙鍋魚頭蛋捲、奮起福米餅以及里響咖啡。記者李宗祐／攝影
跨界聯盟推出「嘉義賞」禮盒，包括林聰明沙鍋魚頭蛋捲、奮起福米餅以及里響咖啡。記者李宗祐／攝影
只要掃瞄QR Code，就可以將阿里山日出、雲海透過全息投影帶到山下。記者李宗祐／攝影
只要掃瞄QR Code，就可以將阿里山日出、雲海透過全息投影帶到山下。記者李宗祐／攝影

嘉義 阿里山 咖啡 伴手禮

延伸閱讀

喝咖啡抽iPhone！85˚C周五咖啡日「第二杯半價」

林聰明沙鍋魚頭愈到過年愈難買 停接訂單增多元食品通路

阿里山人猴衝突增加 林管處要建立共存模式

高盛員工憂飯碗不保 上班還發現公司不再提供免費咖啡

相關新聞

獨／台南純樸農村路旁張掛大幅露點裸女圖引熱議 內情超乎想像

台南官田社子部落純樸的農村，最近主要道路旁出現一幅「裸女圖」，圖中長髮白皙女子玉體橫陳在沙發上，身上僅著內衣，上半身還露...

影／集結林聰明、奮起福米餅、里響咖啡 「嘉義賞」好禮有看頭

嘉義市有業者以跨界聯盟方式推出「嘉義賞」禮盒，包括林聰明沙鍋魚頭蛋捲、奮起福米餅以及里響咖啡要讓禮盒滿足消費者需求，為展...

台南公車駕駛耐心協助上下車 行動不便乘客感激致意

行動不便的左玉蘭每天都會搭乘5路大台南公車到台南市立醫院復健，因公車駕駛李登光、陳文進每次都會耐心協助她上下車，讓她相當...

親子共遊去處 南化龍湖步道、南區黃金海岸景區優化重啟

台南市南化區龍湖步道以及南區黃金海岸等部分設施老舊、損壞，觀光旅遊局修繕後，在龍湖步道新增休憩平台，黃金海岸廊帶公園完成...

嘉縣運動科技遊戲化踩點競賽開跑 每月前三名送現金券

運動還能拿現金禮券，嘉義縣運動科技遊戲化尋訪踩點競賽開跑，月排名及總排名得前三名者最高可獲5000元現金禮券，首站從運動...

台南市稽查大型營業場所公共安全 2大常見違規恐阻礙逃生

台南市工務局去年12月15日至31日期間，加強抽檢台南市21家大型百貨公司量販店、13家影劇院等營業場所，進行現場稽查。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。