影／集結林聰明、奮起福米餅、里響咖啡 「嘉義賞」好禮有看頭

嘉義市有業者以跨界聯盟方式推出「嘉義賞」禮盒，包括林聰明沙鍋魚頭蛋捲、奮起福米餅以及里響咖啡要讓禮盒滿足消費者需求，為展現禮盒特殊，還附上QR Code及觀景片，不但吃得到嘉義特色美食也看得到嘉義的阿里山日出雲海。

里響咖啡營運長許茹茵表示，取名「嘉義賞」是希望將嘉義好的東西整合在一個禮盒裡面的概念，裡面有林聰明沙鍋魚頭蛋捲、奮起福米餅及里響咖啡，禮盒外觀有如搭乘阿里山小火車、品嘗阿里山咖啡、觀看日出，最後到嘉義市中心圓環，要將大嘉義的好東西都拉進禮盒。

禮盒裡面的主角是，林聰明沙鍋魚頭的沙茶魚鬆蛋捲、奮起福米餅的阿里山紅茶夾心米餅、里響咖啡耳掛式咖啡則是來自道地阿里山咖啡（卓武山咖啡農場、鄒築園及他扶芽有機農園）。

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，產品是以阿里山在地紅茶為主要元素，做成阿里山紅茶夾心餅乾，喝咖啡也能吃到米餅，是第一次跨域的交流。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，禮盒需要常溫商品，嘉義蛋捲全台聞名，就以沙茶魚鬆蛋捲加入禮盒；3家店聯合推出禮盒，打破以往的地域性，同時帶動3方品牌流量，也促進觀光圈伴手禮新的樣貌，對消費者而言，買1個禮盒可以得到3種不同商品，相對划算。

許茹茵表示，如果只是單純的禮盒覺得少了令人玩味的元素，因此禮盒附有全息式投影，只要掃瞄QR Code，就可以將阿里山日出、雲海透過全息投影帶到山下，送禮之外也將涵蓋嘉義的元素再次推廣、行銷，而且透過影片可以增進朋友之間互動。

去年10月間「嘉義賞」獲選阿里山國家風景區管理處舉辦的「大阿里山、235 區域及大草嶺」三大觀光園特色伴手禮。

「嘉義賞」初期製作300盒，每盒890元試市場水溫，目前幾乎售罄，他們並不急著在年前推出第2批。