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台南公車駕駛耐心協助上下車 行動不便乘客感激致意

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
行動不便的左玉蘭（左二）每天都會搭乘5路大台南公車到台南市立醫院復健，因公車駕駛耐心協助她上下車，她近日帶水果到客運公司表達感謝。圖／台南市交通局提供
行動不便的左玉蘭（左二）每天都會搭乘5路大台南公車到台南市立醫院復健，因公車駕駛耐心協助她上下車，她近日帶水果到客運公司表達感謝。圖／台南市交通局提供

行動不便的左玉蘭每天都會搭乘5路大台南公車到台南市立醫院復健，因公車駕駛李登光、陳文進每次都會耐心協助她上下車，讓她相當感動。左玉蘭近日帶水果到客運公司表達感謝，客運業者說，駕駛長時間工作壓力大，確實很需要乘客給予正面鼓勵，才能保持工作熱忱。

左玉蘭說，她因膝蓋受傷，長期搭5路公車到市立醫院復健，每次遇到駕駛李登光、陳文進值勤時，兩人都會親切提醒她小心腳步，情況允許下也會起身協助她上下車，並且會等到她安全就坐後，再啟動車子，所以在腳傷逐漸復原之後，到府城客運公司向2人及公司幹部表達謝意。

府城客運協理林廣和表示，市區公車駕駛工作時間長、壓力大，除了要注意複雜的市區交通狀況，也要面對乘客處理許多問題，若有市民搭車遇到問題投訴，公司都會虛心改進；另一方面也更需要市民給駕駛正面鼓勵，讓駕駛得以保持工作熱忱，公司會給予2名駕駛記功嘉獎勉勵，並反映在獎金上，期勉他們為提升公車服務品質再接再厲。

交通局長王銘德指出，市府推動友善無障礙公共運輸服務，5路公車除了已全面配置最先進的低地板電動公車之外，也要求客運公司必須做好駕駛教育訓練，用同理心對待需要幫助的旅客。

公車 復健

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