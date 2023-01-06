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親子共遊去處 南化龍湖步道、南區黃金海岸景區優化重啟

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市南區黃金海岸廊帶公園改善完成。圖／台南市觀旅局提供
台南市南區黃金海岸廊帶公園改善完成。圖／台南市觀旅局提供

台南市南化區龍湖步道以及南區黃金海岸等部分設施老舊、損壞，觀光旅遊局修繕後，在龍湖步道新增休憩平台，黃金海岸廊帶公園完成戶外廁所優化，新增親子廁所、友善穆斯林廁所等，近期已重新開放，帶給遊客煥然一新的如廁體驗。

台南市長黃偉哲表示，打造不髒、不臭、不濕、通風明亮的公廁一直是市府努力目標，此次進行戶外廁所整修的黃金海岸廊帶公園是台南主要觀光景點，由於後疫情時代戶外景點成為國內旅遊熱點，廊帶公園逐漸成為外地遊客踏浪及親子共遊的首選，透過戶外廁所設備的更新、增加親子廁所、友善穆斯林廁所及遊客沖水清潔設施等，提供多元如廁環境。

觀旅局長郭貞慧指出，此次工程也針對龍湖登山步道相關設備維護、修繕及機能提升，改善既有龍湖步道入口邊坡及排水功能，延伸步道至新增的休憩平台，希望提高登山遊憩服務品質，讓遊客享受優質的低碳旅行模式，除了登山健行，也可順道拜訪周邊的龍湖寺或咖啡簡餐館，悠閒欣賞山嵐美景。

台南市長 親子

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